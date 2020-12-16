Как научиться продавать Porsche?

В Минске прошла конференция маркетологов и продавцов ИТ-бизнеса «ITSconf: IT-продажи сервисов и продуктов корпорациям».

Мероприятие прошло на площадке Event-пространства ZETKIN. Организатором выступила «Студия Сорокина и Кулинкович», генеральным партнером - Альфа-Банк. Конференцию можно было посетить в оффлайн и онлайн режимах, причем, с соблюдением максимальных мер безопасности, вплоть до проветриваний, индивидуальной упаковки продуктов для кофе-пауз, и отдельной зоны на улице с трансляцией докладов. При этом почти каждый спикер отмечал, как он рад видеть «живых людей».

Конференция доказала, что ИТ-индустрия в Беларуси достигла мирового уровня не только по кодированию и тестированию, но и по ведению бизнеса. Спикеры объяснили, почему Porsche продавать намного выгоднее, чем Kia, как можно продавать белорусский продукт стоимостью в полмиллиона долларов в Техасе. А также - почему вести учет нужно честно и отчего зарубежные инвесторы предпочитают иметь дело с компаниями-резидентами ПВТ.

Подробнее о секретах маркетинга от практиков читайте в следующем номере «Директора».