Платформа Finstore вдвое сократила ожидания относительно потенциального объема инвестиций

Управляющий директор Finstore.by Дмитрий Шедко рассказал о развитии рынка корпоративных токенов, интересе иностранных юрлиц к площадке и возможностях для банковского сектора на рынке токенов.

— На ситуацию на рынке повлиял не столько COVID-19, сколько его последствия для экономики. Ведь с платформой проблем нет, люди пользуются ею онлайн. Поэтому можно сказать, что на рынке сказались весенние валютные колебания, которые были связаны, прежде всего, с ценой на нефть. Второй момент: у бизнеса появились проблемы, и хоть, может быть, они не повлияли на доходы напрямую, но многих это заставило задуматься о необходимости наличия неинвестиционного резерва сбережений.

Так, в апреле мы наблюдали первый серьезный спад инвестиционной активности, такой же спад произошел в августе в связи с известными политическими событиями. Думаю, как и в случае с коронавирусом, здесь сыграли роль валютные колебания и экономические ожидания.

Между этими моментами наблюдалось неплохое возобновление активности в июне, а июль был еще лучше.

В августе произошел откат. Количество операций сократилось в 5,6 раза. Это было ожидаемое последствие, особенно когда после 10 августа, ознакомившись с новостями, мы решили, что на работу можно и не выходить.

Август принес спад инвестиционной активности

Летом регулярными были вложения в евро. Естественно, люди хорошо реагировали на повышенные ставки. С учетом того, что рынок быстро меняется, многие наши партнеры думают о том, чтобы ставки по предложениям повысить.

Хотя август и принес спад инвестиционной активности, у нас появились новые токены, и в текущей ситуации на эти предложения неплохо отреагировали. По-прежнему партнеры пытаются экспериментировать с белорусскими рублями, но с небольшой результативностью.

С появлением новых клиентов мы заметили очень приятную тенденцию. Те, кто до этого уже инвестировал на платформе, продолжают покупать и новые предложения токенов. Таких инвесторов примерно 60 % от общего числа. Появились люди, которые вкладываются буквально каждый месяц, и их становится больше. Нас уже не удивляет, что кто-то совершил на платформе 20—25 операций. Хотя поначалу представлялось, что наша аудитория будет более «однозадачной», если можно так выразиться. То есть будет настроена на конкретного абонента. Практика показала, что это не так.

Банки на рынке токенов

Большие перспективы, на наш взгляд, у инициативы Нацбанка разрешить банкам операции с токенами. Интерес к инструменту проявили уже двенадцать банков. Они смогут выпускать собственные токены, покупать токены других предприятий и выступать в качестве гаранта.

Многое, конечно, будет зависеть от последующей регуляторной политики Нацбанка, но появление нового инструмента поможет банкам гибче выстраивать свою политику привлечения средств.

В любом случае, ликвидность банкам нужна, и в свете того, что мы сейчас наблюдаем в банковском секторе, токены могут оказаться довольно интересным вариантом.

Из депозитов — в токены

Во многом наши инвесторы — это вип-клиенты банков, то есть они держали деньги в депозитах либо банковских облигациях, а сейчас пробуют токены. Детально отследить путь из фиата в токены затруднительно, но, по нашей оценке на июль, примерно 2,5 млн долларов инвестиций из 6,1 млн, которые собраны на платформе, составили переводы с депозитов.

Для таких клиентов интересны и токены, гарантированные банком. Когда человек хочет получить ликвидность выше депозитной, но при этом иметь высокий уровень гарантий, — это оптимальный вариант. Опять же, здесь появляется экономический смысл. Чтобы предоставить кредит в нужном объеме, у банков часто не хватает ликвидности, и не потому, что клиент плохой, просто банк не резиновый. При этом такие клиенты вполне могут получить банковскую гарантию. Естественно, для клиента это дополнительный платеж в пользу банка. Для самого банка — это доход, который не ложится на него необходимостью резервирования. То есть последствий гораздо меньше, чем при выдаче кредита.

Есть шанс, что в IV квартале рынок оживет, но многое будет зависеть от того, удастся ли Нацбанку сдержать курс рубля. Если экономика не начнет нормально восстанавливаться или нас накроет вторая волна коронавируса, то у людей станет гораздо меньше сбережений.

Конечно, мы еще не исчерпали резервы белорусского рынка, но события этого года их, конечно, уменьшили. Наш прогноз по объему инвестиций, с которым мы сможем работать внутри страны, уменьшен в два раза, до 25 млн долларов, поэтому больше внимания нужно будет уделить работе с соседями.

Источник: Белорусы и рынок