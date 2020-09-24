Обучение госзакупкам онлайн

Образовательный центр Национального центра маркетинга запускает серию ежемесячных открытых онлайн-консультаций по вопросам осуществления государственных закупок. Участие в таком вебинаре смогут принять все желающие.

Открытая онлайн-консультация - это новый формат общения с целью поддержки более широкого сегмента как настоящих, так и потенциальных участников госзакупок, включая также те предприятия, которые в текущий момент не могут пройти повышение квалификации своих специалистов на платной основе. Участники вебинара могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся процедур проведения государственных закупок согласно норм Закона «О государственных закупок товаров (работ, услуг)». Задать вопросы можно как в ходе самой консультации в режиме реального времени, так и направить их заранее через форму обратной связи.

Предполагается, что открытые вебинары позволят всем заинтересованным оперативно получать профессиональные консультации в области государственных закупок, а также работы на электронной торговой площадке. Оператор ЭТП, в свою очередь, получит возможность услышать из первых уст предложения для учета по доработке ресурсов и формирования новых образовательных программ в данной сфере.

Пилотная онлайн-консультация состоялась в августе и собрала более ста участников.

Также для выпускников курсов повышения квалификации в сфере госзакупок Образовательный центр Национального центра маркетинга создал группу в Вайбере для информационной поддержки, обмена мнениями и возможности профессионального общения.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси