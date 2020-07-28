TikTok для бизнеса

Digital-агентство AMDG проанализировало, какие белорусские бренды уже в TikTok, что они публикуют и получается ли у них завоевать любовь “зумеров”.

Главное отличие TikTok от других известных социальных сетей заключается в контенте: пользователи делятся короткими видеороликами с наложенной музыкой или звуками, участвуют в массовых челленджах и рассказывают целые истории. Преимущество платформы для бизнеса ― высокий органический охват и вовлечение: стоит добавить в ролик музыкальный хит или принять участие в челлендже инфлюенсера, и просмотры могут взлететь даже у нулевого аккаунта.

Стоит отметить, что TikTok в мире по-прежнему отстает от YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram, но уже опережает все другие социальные платформы. При этом во всех странах приложение в ТОПе загрузок.

Аудитория

Площадка имеет около 800 млн активных пользователей в месяц. Из них 60% — из Китая и 30% — из остальных стран. По-прежнему официальных отчетов по белорусской аудитории в TikTok нет. Лишь недавно TikTok озвучил статистику по России: 18 млн пользователей. Из них 60% — женщины, 40% — мужчины. Дети и подростки — около 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.

Какие белорусские бренды активны в TikTok?

Для выявления активности белорусских брендов в TikTok была использована методология AMDG по оценке ведения сообществ брендов и компаний с превалирующей белорусской аудиторией в социальных сетях.

TikTok ― это площадка, где сосредоточена молодая аудитория. Поэтому лучше всего эта платформа подходит компаниям, у которых есть продукт для людей до 24 лет.

В рейтинге белорусских брендов, имеющих аккаунт в TikTok, чаще встречаются представители легкой промышленности: Conte, MEGATOP, BYCKOVSKI, магазины Billie.by и CLANS. На втором месте косметические бренды, такие как “Белита”, Relouis и BelorDesign.

Наибольшее количество фолловеров среди брендов отмечается у OZ.by (более 21 тысячи). На втором месте по количеству подписчиков — Symbal.by (более 5 тысяч), а на третьей строчке располагается Минский завод игристых вин (более 4,5 тысячи).

Какой контент постят белорусские бренды в TikTok?

В профиле OZ.by опубликован 91 видеоролик, общее количество лайков — более 300 тысяч, а количество репостов ― около 2 тысяч.

Контент OZ.by в TikTok ― это ролики с подборками продукции магазина: косметики, книг, подарков для близких. Часто героями их видео становятся мягкие игрушки, которые обыгрывают злободневные темы.

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Самым заметным роликом за всю историю аккаунта стало видео распаковки весеннего подарочного бокса. Видео собрало более 647 тысяч просмотров, в том числе благодаря ASMR.

Смотреть со звуком.

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300 тысяч просмотров собрал еще один ролик с шуршанием пачек от жевательного мармелада.

Смотреть со звуком.

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Минский завод игристых вин начал вести профиль в мае 2020 года. За это время было опубликовано 30 видеороликов, которые в общей сумме набрали около 60 тысяч лайков и больше 4 тысяч репостов. В своем аккаунте завод публикует юмористические ролики на тему алкоголя, но больше просмотров собирают видео из рубрики “ТОП-5 коктейлей”.

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В аккаунте “Белиты” акцент сделан на продуктовые видео косметики. Часто контент дублируется в Instagram Stories.

Самым популярным видео в истории аккаунта стал ролик о новинке бренда ― праймерах. Запись собрала более 121 тысячи просмотров.

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Косметический бренд Relouis участвует в челленджах #передайдальше, #пощелчку и делится продуктовым контентом.

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Видео в поддержку челленджа #пощелчку стало самым просматриваемым в профиле бренда.

Судя по активности BelorDesign, белорусский косметический бренд тестировал площадку в апреле 2020 года. Так, в этом месяце были опубликованы все 13 видео аккаунта. В среднем одна запись в TikTok BelorDesign собирала более тысячи просмотров. Сейчас контент аккаунта не обновляется.

Аккаунты MEGATOP, Dana Holding, Synesis, IT Princess Academy, Beurer, Billie.by имеют профили, но не обновляют контент, а у Bonfesto и “Белавиа” пустые страницы.

Реклама в TikTok

Для продвижения в социальной сети TikTok белорусские бренды могут использовать:

Брендированные фильтры, маски, линзы.

HashTag Challenge.

Одно из ключевых направлений контента этой площадки ― челленджи. Вы можете принять участие в одном из челленджей популярного TikTok-блогера или создать свой. Такой способ считается одним из самых эффективных в быстром продвижении на платформе.

Также в арсенале доступных форматов есть прямое сотрудничество с блогерами.

Самые популярные “тиктокеры” Беларуси:

Алексей Савко (//www.tiktok.com/@savko?lang=ru">@savko) ― 5,8 млн фолловеров.

Влад Бумага (//www.tiktok.com/@a4omg?langCountry=ru">@a4omg) ― 4,7 млн фолловеров.

Никита Удановский (//www.tiktok.com/@0udanovskiy2?lang=en">@0udanovskiy2) ― 3,2 млн фолловеров.

Влад Кобяков (//www.tiktok.com/@kobyakov_vlad">@kobyakov_vlad) ― 1,9 млн фолловеров.

Егор Шкред (//www.tiktok.com/@egorik_shkred">@egorik_shkred) ― 1,9 млн фолловеров.

Влад Шудейко (//www.tiktok.com/@vshudeyko__?lang=ru">@vshudeyko__) ―1,7 млн фолловеров.

Макс Долинов (//www.tiktok.com/@maxdolinov.x">@maxdolinov.x) ― 1,7 млн фолловеров.

Лёша Майсак (//www.tiktok.com/@lesha.lm">@lesha.lm) ― 1,4 млн фолловеров.

Юлия Годунова (//www.tiktok.com/@juliagodunova?lang=ru">@juliagodunova) ― 1,3 млн фолловеров.

Вероника Золотова (//www.tiktok.com/@veronikazolotova_">@veronikazolotova_) ―1,2 млн фолловеров.

Дмитрий Ермузевич (//www.tiktok.com/@dimaermuzevich?lang=ru">@dimaermuzevich) ― 1,1 млн фолловеров.

//www.tiktok.com/@etto_julietta?lang=ru">@etto_julietta ― 1,2 млн фолловеров.

//www.tiktok.com/@romanov_by">@romanov_by ― 820 тысяч фолловеров.

Например, Huawei сотрудничает с Владом Бумагой и Дмитрием Ермузевичем. В рекламных интеграциях блогеры нативно рекламируют продукцию Huawei, будь то беспроводные наушники или же флагман среди смартфонов бренда. У Влада Бумаги такая реклама собирает от 2 млн просмотров, у Дмитрия ― от 134 тысяч.

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Прямая работа через рекламный кабинет TikTok еще недоступна в Беларуси.

Время TikTok для белорусских брендов еще впереди. Локальные компании и бренды пока еще не так активны на этой площадке. Сейчас TikTok хорошо подходит для тех, чье ядро аудитории ― поколение Z.