Платформа для подсчёта и защиты голосов на выборах

Онлайн-платформа «Голос», с помощью которой планируется обеспечить прозрачность президентских выборов в Беларуси, собрала уже 453 тысячи человек.

По словам разработчиков, платформа поможет защитить голоса избирателей и покажет результаты, подсчитанные не комиссиями, а гражданами. «Мы хотим убедиться в честном подсчёте голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно», — говорится в описании проекта.

Как защитить свои голоса, используя платформу «Голос»



Перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать, как будете голосовать. Бот предложит выбрать ваш участок.

В день голосования сделать фото бюллетеня с выбором и отправить в чат с ботом. Для этого необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора. Планируется, что система будет принимать фотографии бюллетеней уже с 4 августа. Это можно сделать и после 9 августа.

Система сохраняет все фотографии и подсчитает результаты по каждому участку. Голоса за всех кандидатов будут опубликованы после официальных результатов выборов, и любой сможет их пересчитать.

Как подчеркивают авторы проекта, избирателям не придется раскрывать свои паспортные данные. «Все законно и безопасно. Мы просим только номер телефона и фото бюллетеня. Тайна голосования не нарушается». Персональные данные участников надежно зашифрованы, и даже разработчики системы не смогут получить к ним доступ. Также создан механизм защиты от «накруток» и фальсификаций.

По состоянию на утро 27 июля на платформе «Голос» было зарегистрировано более 453 тысяч человек.

Источник: DEV.by