Банковские гарантии в электронном виде

С 26 июня 2020 г начинается эксплуатация программ, позволяющих выпускать банковские гарантии в пользу таможенных органов в виде электронного документа.

Как сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка , это также позволит осуществлять обмен соответствующей информацией между информационной сетью Нацбанка, функционирующей по технологии блокчейн, и информационной системой Государственного таможенного комитета.

Данный проект реализуется в рамках Соглашения об информационном взаимодействии в области банковских гарантий между Национальным банком и Государственным таможенным комитетом.

«Внедрение механизма электронного обращения банковских гарантий позволит субъектам хозяйствования оптимизировать порядок взаимодействия по вопросам гарантированного исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, что должно положительно отразиться на ведении бизнеса, позволит банкам упростить процедуру взаимодействия с таможенными органами и сократит время с момента выпуска гарантии банком до ее принятия таможенным органом», — говорится в сообщении.

Ввод программного обеспечения по взаимодействию информационной сети Национального банка и информационной системы Государственного таможенного комитета в промышленную эксплуатацию планируется с 1 августа 2020 г.

Источник: ПраймПресс