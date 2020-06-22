Эксперт - о деле Белгазпромбанка: «Вывод денег», «иностранные банки», «офшоры» - это все бессмысленный набор слов»

Финансовый аналитик прокомментировал представленную следствием схему якобы незаконной деятельности менеджеров Белгазпромбанка и Виктора Бабарико.

В эфире белорусских телеканалов были показаны сюжеты о противоправной деятельности Виктора Бабарико и ряда бывших сотрудников Белгазпромбанка. Следствие предполагает, топ-менеджмент банка и бывшие его сотрудники отмывали деньги в особо крупном размере и выводили их через офшоры и иностранные банки.

Финансовый аналитик разобрал представленную следствием схему и термины.

- Важно сразу внести правку, которая на первый взгляд юридическая, но в действительности - принципиальная. Обывателю говорят «отмывание денег». Нет такого термина, - отмечает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Есть «легализация доходов, полученных незаконным путем». То есть для того, чтобы какие-то деньги или доходы отмывать, они должны быть преступными. Легальные деньги никто не отмывает. Если человек получил доход, наследство или продал имущество, то он автоматически платит налоги, а значит, эти деньги заведомо «белые» и легальные. Если же он торгует наркотиками, оружием или людьми, то, получая доход, он не может его легализовать - купить машину, яхту или дворец. К нему возникнут вопросы: что это за деньги и откуда они. Их надо легализовать, то есть провести ряд манипуляций, в конце которых уплатить налоги.

Эксперт также высказал свое видение ситуации с офшорами и переводом денег.

- Если мы говорим, что фигурантам дела Белгазпромбанка вменяется легализация полученных незаконным путем средств, то возникает вопрос: каким именно незаконным путем они их получили? Второе обвинение - уклонение от уплаты налогов. Можно подумать, что они сначала заработали незаконные деньги уклонением от уплаты налогов, а потом эти деньги стали отмывать. Какой смысл уходить от уплаты налогов, чтобы потом заниматься легализацией средств - то есть уплатить налоги? Это абсурд. По отдельности вменяемые деяния имеют смысл, но их комбинация - нет.

- А что относительно офшоров?

- Лет двадцать назад существовало понятие офшора - некой заморской фирмы, с доходов которой не уплачиваются никакие налоги. Сейчас это понятие размылось: в рамках борьбы с финансированием терроризма классических офшоров совсем не осталось. Даже если найти какие-то экзотические офшорные острова и открыть там фирму, то ни один банк не откроет ей расчетный счет. У нас в общественном мнении так сложилось, что чуть ли не любую фирму, условно говоря, зарегистрированную на Кипре, считают офшором, но это подмена понятий.

Что касается перевода денег со счета. Любой банк ежедневно совершает банковские операции - переводит деньги иностранным банкам, на счета иностранных фирм. Это рутинная ежедневная практика. Ни офшор сам по себе, ни владение им, ни перевод денег априори не могут быть преступлением.

- Фигурирует такой термин, как «вывод денег».

- Никакого вывода денег в принципе на бывает: если одна фирма со своего счета в банке платит другой фирме на счет в другом банке, то это простая экономическая операция, расчет. Есть другой термин - вывод активов банка. Это преступление. Большая часть денег любого банка - это чужие деньги: деньги вкладчиков, деньги, находящиеся на счетах фирм, которые там обслуживаются. Предположим, собственник банка хочет украсть их. Сделать это можно по-разному: создать множество фиктивных фирм, выдать им кредиты, чтобы эти деньги никогда в банк не вернулись, или открыть фирму, выпустить от ее имени ценные бумаги, реализовать их банку, понимая, что они ничего не стоят - деньги «потерялись». А потом приходит вкладчик в банк за своим депозитом, а ему говорят: денег нет, мы раздали кредиты, а нам их не вернули. Вот это - вывод активов, но в случае Белгазпромбанка никто не ловил ни его акционеров, ни правление за руку на том, что они воровали деньги у вкладчиков. То, что фигурирует в этих сюжетах в СМИ как «вывод денег», «иностранные банки», «офшоры» - это все бессмысленный набор слов, братская могила фактов и бумаг. Складывается впечатление, что это попытка закошмарить и запутать обывателя.

Источник: Комсомольская правда