В Белгазпромбанке возобновили предоставление операций

В Белгазпромбанке возобновили предоставление операций в полном объеме. Клиенты банка снова могут снимать валюту с карточек, эмитированных к текущему счету в белорусских рублях – как в банкоматах Белгазпромбанка, так и других.

Клиентам снова разрешили и внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, а также осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки) – как в банкоматах и киосках самого Белгазпромбанка, так и в пунктах выдачи наличных, организованных в "Белпочте".

Вновь выполняются и р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими карточки, если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях. Разрешено это также в банкоматах и инфокиосках, сервисах переводов и сервисах дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, выполняются р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные к текущему счету с БПК в иностранной валюте и безналичные операции в валюте, которые осуществляются на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-ресурсах.

Источник: SPUTNIK