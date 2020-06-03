Последствия директивного перевода счетов в госбанки

О последствия директивного перевода счетов компаний в государственные банки высказался представитель компании EY Павел Лащенко.

Компания EY считает, что директивный и внезапный перевод банковских счетов государственных предприятий негативно скажется на инвестиционной привлекательности Беларуси.

Управляющий партнер EY по Беларуси Павел Лащенко отмечает: «Внезапный директивный перевод счетов из банков как с российским, так и европейским частным капиталом, может нанести удар по инвестиционному климату страны, скорректировать ожидания и действия инвесторов в среднесрочной перспективе и оказать влияние на стабильность национальной банковской системы. Также мы видим риск подорожания и доступности кредитных ресурсов, рост издержек для государственных предприятий и снижения качества обслуживания клиентов».

«Надеемся на разъяснения подобного решения со стороны Национального банка Республики Беларусь, как регулятора банковской системы», - добавил Лащенко.

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Компания взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей.

Источник: ПраймПресс