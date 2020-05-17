Умер Юрий Зиссер

17 мая после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер. Основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, общественный деятель и меценат.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «электронные вычислительные машины». В юности успел поработать почтальоном. Работал техником и программистом во Львове.

Несколько лет был системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался наукой. В начале 90-х провел два года в Лангепасе Тюменской области — работал программистом в кооперативе «Факел».

В 1992 году Юрий Зиссер основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. А в 2000 году стартовал портал TUT.BY, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом.

Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал.

Страстно увлекался классической музыкой, любил джаз. Решил получить второе высшее образование — музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно окончил в 2015 году. Одно из последних начинаний Юрия Зиссера — восстановление органов Беларуси. При его финансовой поддержке были восстановлены органы в Минске, Несвиже, Пинске.

В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу. Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер, о чем будет сообщено дополнительно.

TUT.BY

Редакция журнала Директор выражает соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Зиссера.