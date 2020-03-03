Беларусь передаст данные GNSS в Европейскую сеть постоянно действующих станций

Белгеодезия передает данные в два аналитических центра по обработке данных глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).

До настоящего времени Беларусь была единственным государством в Европе, на территории которого не было ни одного пункта Европейской сети постоянно действующих станций (EPN).

«По поручению Государственного комитета по имуществу предприятие прошло процедуру включения четырех пунктов спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь в EPN, которая объединяет более 100 европейских агентств и университетов», — сообщает пресс-служба Государственного комитета по имуществу Беларуси.

В Госкомимуществе отмечают, что присоединение Беларуси к EPN позволяет белорусским геодезистам получить прямой доступ к международным стандартам по обеспечению функционирования постоянно действующих пунктов (ПДП), а также является необходимым условием и первым шагом для включения наших станций в число пунктов Международной службы GNSS – IGS (International GNSS Service). «В будущем, в свою очередь, при положительной оценке стабильности положения в пространстве и надежности функционирования станций, это открывает возможность быть включенными в глобальную геодезическую отсчетную основу», — говорится в сообщении.

Источник: ПраймПресс