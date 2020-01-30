Электронная подпись в «одном окне»

В рамках развития безбумажного документооборота, с 3 февраля начнет работу Регистрационный центр ГосСУОК проверки электронной цифровой подписи.

Центр будет работать на базе Национального центра маркетинга, в нем можно будет получить все виды электронной цифровой подписи в «одном окне».

Ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата для участия в процедурах госзакупок и за «расширенной» цифровой подписью (сертификат ГосСУОК) в разные организации. Теперь это можно сделать в одном месте. Регистрационный центр ГосСУОК Национального центра маркетинга будет осуществлять выдачу сертификатов, которые применимы для всех государственных информационных систем Беларуси.

Кроме того, аналогичное комплексное обслуживание организаций будут осуществлять Регистрационные центры ГосСУОК на базе филиалов Национального центра маркетинга во всех областных городах Беларуси.