Белорусской научно-промышленной ассоциации исполняется 30 лет

Ассоциация объединила интеллектуальный потенциал делового сообщества страны и содействовала перезагрузке белорусской промышленности.

Ее эксперты привлекались к обсуждению всех ключевых решений, связанных со стабилизацией положения в экономике республики и социальной защитой трудящихся, углублением экономической интеграции стран СНГ, акционированием и приватизацией на предприятиях.

В настоящее время РОО «БНПА» объединяет около 650 членов — промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и учёных, и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

В числе экспертов Ассоциации - Линг С.С. (в прошлом – Премьер-министр), Мариев П.Л. (известный промышленник, Герой Беларуси), Василевич Г.А. (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ), Лукашов А.И. (доцент юридического факультета БГУ), Лабунов В.А. и Никитенко П.Г. (академики НАН Беларуси, руководители научных направлений в своих сферах), заслуженные руководители ряда государственных и коммерческих организаций: Боровой Н.И., Скакун А.С., Скворчевский А.А., ТрухановичА.И., Кругликов И.А.,Харлап А.Д., многие другие руководители, ученые и общественные деятели.

На протяжении 30 лет Ассоциация принимала активное участие в формировании национального законодательства, инициировала сотни значимых проектов в области построения рыночных отношений, структурной перестройки экономики, развития промышленности.

- Как поется в известной песне «Машины времени» — «не стоит прогибаться под изменчивый мир». Так вот, нам удалось выжить и не прогнуться. Несмотря на то, что интересы БНПА находятся в экономической сфере и мы не выходим за периметр экономической и правовой проблематики, были разные периоды в жизни организации. Иногда за нашу «непрогибаемость» БНПА попадала в сложные ситуации. Но, тем не менее, важнейшая составляющая нашей работы – глубокий экспертный диалог с органами государственного управления с целью повышения эффективности экономики, - отметил Александр Швец, председатель РОО «БНПА».

Сегодня Ассоциация активно участвует в оптимизации сфер регулирования: налоговой системы, административных и сертификационных процедур, контрольно-надзорной деятельности, ценообразования, других сфер регуляторных отношений, осуществляет мониторинг правоприменительной практики, содействует в безусловной защите имущественных прав и собственности добросовестных приобретателей и инвесторов, противодействует недобросовестной конкуренции.

30 января в Минске состоится Конференция, посвященная 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».

Организаторы – РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» и Республиканский союз промышленников и предпринимателей».

К участию приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.

Конференция пройдет в Конгресс-холле Президент-Отеля (г. Минск, ул.Кирова, 18).

