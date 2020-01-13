Топ-10 достижений белорусской науки

Бюро президиума НАН Беларуси озвучило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2019 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

1-е место рейтинга занял старший научный сотрудник Института физики имени Б.И. Степанова НАН Дмитрий Хорошко (за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля). Полученные им результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.

На 2-й позиции оказался коллектив ученых Института физики имени Б.И. Степанова НАН, разработавший технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.

На 3-м месте - ученые Института химии новых материалов НАН, а также заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней БГМУ Станислав Третьяк. Создали биосовместимые пористые материалы на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.

4-е место досталось ученым Института биоорганической химии НАН за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил)бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.

5-е место досталось ведущему научному сотруднику Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Ирине Данилович за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.

Далее в рейтинге разместились ученые Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, разработавшие высокочувствительный метод распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний.

На 7-й позиции - коллектив авторов НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, который исследовал генетическую историю большого подорлика и пришел к выводу, что критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы является следствием воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.

За проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств коллектив ученых Института радиобиологии НАН и БГМУ занял 8-е место.

На 9-й строчке за разработку оригинальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности оказался большой коллектив ученых-историков.

10-е место в Топ-10 досталось коллективу сотрудников НПЦ НАН по продовольствиюза установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.

Источник: Thinktanks.by