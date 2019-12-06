Белорусская компания попала в рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки

Компания iTechArt Group стала единственным представителем белорусского бизнеса в North America Technology Fast 500 за 2019 год.

North America Technology Fast 500 — это ежегодный рейтинг самых быстрорастущих североамериканских компаний в области технологий, средств массовой информации, телекоммуникаций, биологических наук и энерготехнологий. В этом году он опубликован в 25-й раз и составлен на основании средней выручки за 2015−2018 годы.

Компания iTechArt Group была создана Сергеем Коваленко и его партнерами в Минске в 2002 году. В 2009 году iTechArt Group стала резидентом ПВТ и одним из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли. Центральный офис группы размещается в Нью-Йорке.

Таким образом, белорусские компании вновь вернулись в престижный список, который в прошлом году впервые с 2006 года оказался без их участия.

iTechArt Group — это четвертый участник в топ-500 компаний с белорусским капиталом с момента существования рейтинга.

Первым участником North America Technology Fast 500 от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006−2015 годов. В 2009 году EPAM Systems показала пока наилучший результат участия белорусов в рейтинге — 280-е место при среднем показателе прироста выручки 458%.

В 2015–2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался холдинг Itransition (его лучший показатель — 352-е место). В 2016–2017 годах белорусское участие в топ -500 обеспечила компания Oxagile (лучший показатель — 337-е место).

Источник: Завтра твоей страны