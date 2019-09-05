Совместные IT-проекты банка БелВЭБ и БГУИРа

Банк БелВЭБ и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники намерены реализовать совместные проекты в области кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов.

Это предусматривает меморандум, подписанный ректором БГУИР Вадимом Богушем и председателем правления Банка БелВЭБ Василием Матюшевским 29 августа, передает агентство ПраймПресс.

Также документ предусматривает разработку образовательных программ повышения квалификации работников банка, проведение обучающих курсов.

«Мы осознанно обратились к БГУИР с тем, чтобы развивать долгосрочное сотрудничество по разным направлениям – не только образование, но и подготовка и переподготовка специалистов, коммерциализация интересных наработок. БГУИР – один из флагманов высшего образования Беларуси, что дает широкие возможности для подготовки высококвалифицированных профессионалов в IT-сфере», – отметил Матюшевский.

Он напомнил, что сейчас реализуется стратегия трансформации банка в Fintech-группу, идет цифровизация каналов продаж, реализуются самые современные технологические решения в онлайн-банкинге. Группа Банка БелВЭБ заинтересована в сотрудничестве по подготовке базовых отраслевых специалистов с основным фокусом в области IT, а также развитии дополнительных образовательных программ по переподготовке сотрудников банка для дальнейшей работы в финтех-компаниях группы и на рынке.

«Мы хотели бы приложить те компетенции, которые у нас есть, к конкретным задачам, связанным с развитием банковской сферы в области финтех-направлений и приобрести новые. Банковская сфера – это пионер в данной области, который ставит самые сложные задачи с точки зрения развития информационных систем. Это задачи интеграции, появления новых сервисов, информационной безопасности. Для нас банк – это хороший партнер с точки зрения поиска и реализации новых идей», - прокомментировал Богуш.

Работа над совместными проектами ВУЗа и банка, как ожидается, начнется осенью 2019 г.