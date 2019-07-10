«Евроторг» выходит на долговой рынок России

Ретейлер «Евроторг», владеющий сетью магазинов «Евроопт», разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд. рублей.

Как сообщает РБК, «Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Данное размещение прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка. Он отметил, что впервые за долгое время в первичном размещении приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок». Со стороны частных инвесторов – физических лиц, спрос на бумаги «Евроторга» превысил более 20% выпуска» – добавил Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.

Это является сигналом готовности российских и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях.

У «Евроторга» почти тысяча магазинов, а доля на розничном рынке Беларуси, по сообщениям самого ретейлера, составляет 19%, доля его валютных кредитов равна 60%. И по сообщениям аналитиков BCS Global Markets, ключевой риск для кредитного профиля «Евроторга» – валютный.

У «Евроторга» есть евробонды на $350 млн с погашением в 2022 году, размещенные на Ирландской фондовой бирже. «В отличие от евробондов, которые экономически нецелесообразно выпускать объемом меньше $500 млн, на российском рынке можно делать гораздо менее масштабные сделки», — отметил Алексей Куприянов. Кроме того, по его словам, сейчас Мосбиржа и инфраструктура рынка отвечают требованиям инвесторов, что делает российский долговой рынок потенциально привлекательным для эмитентов из соседних стран.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off-сделку (одноразовую), сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.