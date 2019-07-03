Озвучена сумма потерь из-за налогового маневра в России

Как сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина, потери для белорусской экономики от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, за январь-май составили около $130 млн., передает БЕЛТА.

"Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около $130 млн", - сказала Светлана Гурина.

По ее словам, в "Белнефтехиме" рассчитали последствия налогового маневра до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет. В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на $127,7 за тонну (при котировке $70 за баррель).

Светлана Гурина обратила внимание, что к этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах. На нефтеперерабатывающих предприятиях разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь-апрель этого года эффект от реализуемых мер составил Br41 млн, эта работа будет продолжаться. Так, определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках. Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями - повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках.

В целом, по словам Светланы Гуриной, белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты.

Зампред "Белнефтехима" также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.

Для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. По словам Светланы Гуриной, вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами.

Источник: БЕЛТА