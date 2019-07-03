Бизнес во благо

В Минске состоялся Третий форум социального бизнеса Беларуси. По мнению экспертов, за последние три года социальное предпринимательство в Беларуси заметно активизировалось.

Участники форума обсуждали правовое регулирование этого вида деятельности в разных странах, а также возможности финансирвоания.

В Беларуси разработан проект закона о социальном предпринимательстве. Сейчас он обсуждается членами консультативного совета при Минтруда, представителями бизнеса и общественных организаций. Некоторые предложения, высказанные в ходе обсуждения, вносятся в проект. Концепцией закона предусматривается, что социальный бизнес будет заниматься трудоустройством уязвимых категорий населения, в том числе больных ВИЧ, вернувшихся из мест лишения свободы и пр., вести социально значимые виды экономической деятельности, а также систематически направлять часть прибыли и произведенных товаров или услуг на решение социальных проблем.

По мнению начальника управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Олега Токуна, наиболее остро обсуждается вопрос о льготах для социального бизнеса. На самом деле эти льготы есть и сейчас, только они разбросаны по разным нормативным актам.

В этом году форум социального бизнеса впервые прошел при поддержке Минтруда и соцзащиты.

Участник форума отмечали, что начинался социальный бизнес с поддержкой традиционного. Теперь же социальный бизнес более финансово устойчив. «Интерес к социальному предпринимательству растет и со стороны государства, формального образования, что впоследствии хочется верить, приведет к появлению новой волны социальных инноваторов, – отметила руководитель некоммерческой организации «ОДБ Брюссель» (Бельгия), координатор программы «Инкубатор социального предпринимательства» Алена Лис.

В Беларуси социальный бизнес может получить гранатовую поддержку, собрать деньги для проекта через краудфандинг, а также воспользоваться специальным кредитным продуктом, предлагаемым Банком Развития.