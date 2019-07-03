Стало известно, как изменятся процедуры банкротства и санации

Новый законопроект «О несостоятельности и банкротстве» принципиально меняет механизмы оздоровления и ликвидации предприятий.

Проект закона поступил в Палату представителей еще 31 декабря 2016 г. Однако Администрация Президента вынесла на него отрицательное заключение по документу. Тем не менее, документ не стали отзывать, а решили доработать в профильной депутатской комиссии со специалистами Минэкономики. Сейчас новая редакция закона «О несостоятельности и банкротстве» проходит согласование в органах управления и общественных организациях.

Основные нововведения, предлагаемые авторами законопроекта должны ускорить и упростить процедуру банкротства. Для этого должнику собираются предоставить право самостоятельно и своевременно принимать решение об уходе в судебную процедуру санации, не передавая этот вопрос на откуп кредиторам, как происходит сейчас. Или же пойти на ликвидацию через банкротство в случае, если дальнейшее сохранение бизнеса нецелесообразно.

В настоящее время в Беларуси для открытия и рассмотрения дела о банкротстве компания должна накапливать долги в течение 4 кварталов. Разработчики нового закона считают, что необходимо уйти от этого критерия. «Предприятию, находящемуся в состоянии кассового разрыва, то есть будущего банкротства, необходимо получить расширенные возможности для инициирования процесса. Это принцип добровольности: когда прогнозируется кризис», - считает заместитель директора департамента по санации и банкротству Минэкономики Станислав Садовников.

С целью сократить бюрократические механизмы в процессе несостоятельности предлагается также упростить процедуру реализации имущества должника. Речь идет о том, что его стоимость должна определяться не заключением оценщика или мнением кредиторов, а рынком и спросом в ходе электронных торгов с возможным дальнейшим понижением цены.

Еще одно важное нововведение - отказ от антикризисных управляющих в лице юридических лиц. Причем, чтобы избежать конфликта интересов выбор конкретного специалиста на эту должность будет осуществляться случайным образом.

По данным Верховного суда Беларуси, на 1 января 2019 г. в стране в производстве экономических судов находилось почти 2,4 тыс. дел об экономической несостоятельности, или на 729 меньше, чем годом ранее. Лидером по количеству банкротств остается Минск - 35% от общего числа дел (сокращение за минувший год - на 617 организаций). При этом 92% от общего количества банкротств занимают частные компании (почти 2,2 тыс.).

Подробная информация об изменениях законодательства в сфере экономической несостоятельности - в статье Т. Маненок «Банкротство или санация: что выбрать?» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Банкротства в Беларуси: о чем стоит задуматься».

«В группе риска - руководители», №6 (228) - Июнь 2018.