Оригинальные и неоригинальные детали. Кому из поставщиков доверять?

С ремонтом автомобиля всегда связаны крупные расходы. Многие автолюбители предпочитают использовать только оригинальную продукцию. Другие – ищут аналоговые детали по приемлемой цене. Менеджеры магазинов по продаже автозапчастей предлагают множество вариантов деталей, которые изготавливаются по лицензии, на предприятиях, не входящих в систему автомобильных концернов. Множество мелких фирм специализируются на производстве определенных групп продуктов для сервисного обслуживания транспорта.

К аналоговым деталям иногда относятся с опаской. Особенно если это китайские, польские и турецкие запчасти. Эксперты Vehicle.by предлагают разобраться в вопросах, связанных с покупкой деталей для автомобиля.

Что лучше, оригинал или аналог?

При выборе запчастей для ремонта следует обратить внимание на ряд важных факторов:

Бренд. Многим покупателям даже не приходит в голову, что стоимость товаров в значительной степени зависит от именитости бренда. К примеру, производитель автомобиля заключает соглашение с заводом на поставку тормозных колодок. Производитель компонентов становится поставщиком на сборочный конвейер и, в то же время, производит запчасти для послепродажного обслуживания. Обе категории запчастей производятся на одном предприятии и на одинаковом оборудовании, но стоимость разная. Запчасти для сборочных конвейеров поставляются под брендом производителя автомобиля и стоят в разы дороже;

Срок службы. Часто владельцы автомобилей выбирают оригинальные запчасти, так как те служат дольше. Независимо от качества дорог, оригиналы всегда надежнее любого аналога, так как проходят тщательную проверку на предприятии и сопровождаются гарантией производителя. Оригинальные запчасти действительно имеют высокое качество, но платить за них приходится дороже;

Цена и качество. Фирмы упаковщики, обычно не выпускают запчасти, а только обеспечивают упаковку товаров других заводов. Качество продукции от упаковщиков отличается, так как они продают запчасти разных заводов.

Важна ли страна производства?

От страны производителя и предприятия зависит многое. Есть компании, которые давно известны на рынке и пользуются заслуженным доверием. Примером тому являются свечи компании Denso, амортизаторы KYB, тормозные колодки Hankook Frixa и другие. Эти продукты используются крупными производителями автотранспорта: Fiat, Audi, Peugeot, Mitsubishi, Toyota, прочими. Несмотря на активное развитие азиатского рынка запчастей, продукция европейских производителей до настоящего времени пользуется более высоким доверием покупателей.

Качество запчастей из Китая и Тайваня значительно выросло за последние десятилетия, но еще существенно уступает качеством продукции из Европы. Преимущества запчастей из Азии – доступная цена и широкий ассортимент.

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