Лидеры бизнеса Беларуси: объявлены результаты конкурса «Человек Дела 2024»

4 июля в Минске, в Mарриотт Отеле, Издательская группа «Дело» провела торжественный прием в честь лауреатов ежегодного конкурса «Человек Дела». Этот конкурс, учрежденный в 1996 году, уже в 29-й раз отмечает наиболее успешных руководителей и владельцев динамично развивающихся предприятий Беларуси.

В этом конкурсе ежегодно отмечаются 12 представителей бизнес-сообщества. Каждый из них был удостоен почетного диплома и специального приза – композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Церемония собрала много гостей, среди которых были представители Совета Республики Национального Собрания РБ, отраслевых министерств и территориальных органов власти, а также ведущих отечественных предпринимателей.

Мероприятие открывал Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела». В своем выступлении он подчеркнул, что белорусский бизнес перешел в фазу активного действия и долгосрочного планирования, а предприятия готовы к инновациям и развитию.

Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы «Дело», руководитель оргкомитета и основатель конкурса заметил, что победители конкурса своим примером показывают, что даже в сложных экономических и социальных условиях можно создавать успешные и устойчивые предприятия, обеспечивать их рост и стабильность.

«Этот конкурс важен не только для того, чтобы чествовать лучших из лучших, но и для того, чтобы вдохновлять всех отечественных предпринимателей. За годы проведения конкурса мы увидели, как они вносят значительный вклад в экономическое развитие нашей страны», – резюмировал Виктор Жук.

Среди лауреатов этого года – представители Минска и Минской области, Гомеля, Бобруйска и Бреста, в том числе две представительницы женского пола.

Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Конкурс «Человек Дела» в очередной раз продемонстрировал, что белорусский бизнес готов к новым вызовам и способен адаптироваться к изменениям.

Организаторы выразили благодарность партнерам, без поддержки которых проведение церемонии было бы невозможно. Среди них – Мингаз, Белгосстрах, БелВЭБ, Kaspersky, МеталлОптСбыт, Инфореалт, Мостовдрев, Марриотт Отель, Robinson-Club и медиаресурсы.

Лауреаты конкурса «Человек Дела–2024»:

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежных рынках» – Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг в сфере транспорта и коммуникаций» – Генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» ВЯЧЕСЛАВ ХОРОНЕКО

в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» – директор ТД СООО «Морозпродукт» ИВАН ДОБУДЬКО

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг на автомобильном рынке страны» – директор ООО «БелАВТОномия» ТАРАС КОРМИЛЕЦ

в номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» – Генеральный директор ОАО «Белсолод» ВИТАЛИЙ ЛИНКЕВИЧ

в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – Генеральный директор ЗАО «Доброном» ОЛЕГ БЕЛИНСКИЙ

в номинации «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» – Директор ЧПУП «Сапермебель» СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ

в номинации «За существенный вклад в IT-индустрию страны и высокую степень социальной ответственности» – Директор ООО «Гейм Стрим» ЕЛЕНА ШИПКОВА

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг и производимой продукции в сфере энергетики» – Директор ОАО «Электроцентрмонтаж» ПАВЕЛ ВЕЛИТЧЕНКО

в номинации «За значительный вклад в развитие технологических решений для финансового рынка страны» – Директор ЗАО «Водород» ЕГОР МОРОЗОВ

в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» – Директор ОАО «Свiтанaк» ЮРИЙ ЛУКАШЕВИЧ

в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» – Директор СООО «Интеркарс Европа» ЮЛИЯ БУРДОН-САБЕЦКАЯ

Подробнее см. на сайте Человек Дела