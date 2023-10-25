Более 1900 фур ожидает выезда из Беларуси в страны Евросоюза

Согласно данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, на момент текущей даты более 1900 грузовых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза. Наибольшие задержки зафиксированы на литовской границе, в частности, в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоит порядка 700 фур. В "Котловке" ожидает выезда 110 машин, в "Бенякони" - 630 и в "Привалке" - 200.

Следует отметить, что на латвийском направлении существует всего один пункт пропуска, а именно "Григоровщина", где на выезде скопилось 230 фур.

На белорусско-польской границе образовалась очередь только в "Козловичах", где стоят 40 машин.

Эти задержки вызваны, в частности, закрытием некоторых пунктов пропуска на границе Беларуси и стран Европейского союза. В сентябре этого года Латвия временно приостановила работу контрольно-пропускного пункта "Силене" (с белорусской стороны "Урбаны"), обосновав это мерой, направленной на обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции. Теперь путешествие через латвийскую границу возможно только через пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина").

В августе 2022 года Литва закрыла два пункта пропуска на литовско-белорусской границе, а именно "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы"). Это решение было принято властями Литвы, и теперь четыре пункта пропуска остаются единственными на литовско-белорусской границе: "Лаворишкес" ("Котловка"), "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Райгардас" ("Привалка").

В феврале 2022 года Польша также односторонне закрыла пункт пропуска "Бобровники". Это оставило только один пункт пропуска для грузовых транспортных средств на белорусско-польской границе ("Кукурыки" – "Козловичи") и один для легковых автомобилей ("Тересполь" – "Брест"). Кроме того, Польша запретила движение через пункт пропуска "Кукурыки" для грузовых автомобилей, не зарегистрированных в странах Европейского союза.

Такие меры сильно влияют на поток транспорта и создают проблемы для белорусских перевозчиков, которые вынуждены искать альтернативные маршруты и пункты пропуска. Рассмотрение вопросов облегчения данных задержек и восстановления нормального движения на границе остается актуальной задачей для белорусских и международных властей.