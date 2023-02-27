Импорт бумаги и картона в Беларусь, скорее всего, ограничат

В концерне «Беллесбумпром» подготовили проект постановления Совмина, которое разрешает ввоз этой продукции только по специальным лицензиям. Заодно планируется продлить аналогичный режим на импорт плит ДВП и ДСП.

В Беллесбумпроме предлагают «в порядке временной меры нетарифного регулирования» сроком на 6 месяцев ограничить ввоз в Республику Беларусь древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также многослойных бумаги и картона со всеми белеными слоями. Такая норма закреплена в проекте постановления правительства, вынесенного концерном на общественное обсуждение.

В качестве альтернативы предлагается ввести лицензирование импорта этих товаров. Причем, выдавать лицензии предположительно будет МАРТ после согласования в Беллесбумпроме. В пояснительной записке к документу указано, что под ограничения не попадут транзитные перевозки, товары, произведенные в странах ЕАЭС и небольшие партии (до 200 евро по одной накладной).

В концерне считают, что белорусская промышленность в состоянии полностью закрыть потребности рынка. Но в ведомстве недовольны, что мощности отечественных производителей часто не загружены, а покупатели предпочитают импортные плиты, бумагу и картон. В первую очередь, это касается «Добрушской бумажной фабрики «Герой Труда», где после модернизации в 2021 году начато производство немелованного и мелованного картона. Но предприятие до сих пор не может выйти на заявленную мощность в 200 000 тонн картона в год.

Что касается плит ДВП и ДСП, то для них лицензии на импорт уже введены постановлением правительства от 9 сентября 2022 г. №599. Но срок этого решения истекает в марте, так что, вероятно, планируется просто объединить несколько товарных групп в рамках одного нормативного акта с использованием однотипного регулирующего механизма.

Ссылки по теме:

В Беларуси планируется ввести лицензии на импорт ДВП и ДСП

Теперь официально: в Беларуси разрешили параллельный импорт