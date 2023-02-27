В Беларуси оценили устойчивость банковской системы

Основной вывод, который можно сделать из анализа статистики за 2022 год: в ближайшей перспективе потрясения финансовому рынку не грозят. Но, как всегда, есть нюансы.

Национальный банк опубликовал годовой обзор с итогами работы отечественных банков в прошлом году и оценил устойчивость функционирования банковской системы. Общие данные таковы: активы достигли 104,8 млрд рублей. Это +6,6% к 2021 году. Совокупный уставный фонд 21 кредитной организации увеличился на 38% и составил на 1 января 2023-го чуть менее 9,2 млрд руб. Прибыль банковской системы за 2022 год выросла на 57,6% до 2 097,5 руб.

Одновременно сила и слабость белорусского банковского рынка - очень высокий удельный вес госбанков (т.е. банков с преобладанием государственного капитала). С одной стороны, исходя из логики - «своих не бросают», государство поддерживает их, как может: увеличивает капитализацию, приобретает безнадежные активы, компенсирует проценты по просроченным кредитам госсектора и т.д. Но если когда-нибудь власти не смогут помочь госбанкам в критической ситуации, то с проблемами столкнется вся банковская система.

Какие сейчас позиции на рынке у госбанков? Во-первых, их доля в общем уставном фонде банковской системы - 86,4%. Причем, эта цифра за год выросла на 6%. А в активах подверженных кредитному риску (т.е. фактически в кредитном портфеле) госбанкам принадлежит 71,7% (тоже +1,5% за 2022 год).

С другой стороны, на госбанки приходится 63,7% необслуживаемых активов в стране (то есть «плохих» долгов), а в общей прибыли системы их доля - только 41,3%. Для сравнения: доля иностранных банков в общей прибыли на рынке - 54,1%, а в необслуживаемых активах - только 35,9%. Из чего следует простой вывод: госбанки работают менее эффективно и генерируют значительные риски.

Кстати, в обзоре Нацбанка упоминается, что из необслуживаемых активов (НОА) около 4,7 млрд рублей в прошлом году было списано с балансов банков. Вероятнее всего, речь идет о передаче безнадежных долгов Агентству по управлению активами. Поэтому по отчетности системы получается, что необслуживаемые активы уменьшились на 4%. Причем, в 2021 году списание плохих долгов также имело место, только было примерно на 820 млн руб. меньшим. А если бы государство не помогло банкам очистить балансы, какая реальная цифра НОА получилась бы за два проблемных для экономики года?

Можно также отметить еще один тренд на финансовом рынке: резко уменьшилась доля валютных кредитов. В целом по стране она впервые упала ниже 50% кредитного портфеля - до 44,8% (год назад - 51,8%).

Ссылки по теме:

Ставка по новым кредитам для бизнеса упала ниже 10%

Иностранные банки сработали в этом году эффективнее государственных