Штрафы за нарушения в области ценообразования в Беларуси выросли на треть

По данным МАРТ, общая сумма санкций за завышение цен в стране в 2022 году составила около 1,6 млрд рублей. А в Госконтроле сообщили, что в ходе проверок торговых объектов в каждом пятом выявлены такие факты.

Более чем на 33% увеличилась сумма штрафных санкций, выставленных субъектам хозяйствования Беларуси за нарушения в области ценообразования в 2022 году. Всего было установлено почти 1200 фактов таких нарушений, что вдвое больше, чем в 2021 году. Эти данные были озвучены 15 февраля 2023 года на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

На аналогичном мероприятии Комитета государственного контроля, которое состоялось 17 февраля, также поднималась эта тема. В частности, в прошлом году КГК проверил около 3 тыс. торговых объектов, и в каждом пятом выявил факты завышения цен. Как сообщается, за такие нарушения законодательства, как завышение цен, антисанитарию, продажу просроченных товаров и др. в 2022 году ведомством приостанавливалась деятельность более 40 торговых объектов.

Напомним, что 19 октября 2013 года правительством было принято резонансное постановление №713 от 19.10.2022 г. «О системе регулирования цен», которое существенно ограничило возможности производителей, оптовиков, импортеров и торговли в части ценообразования. В откорректированной версии этого документа, принятой 1 февраля и опубликованной под №713(2), обновлен перечень регулируемых потребительских товаров, в котором пока находится 330 позиций.

Хотя в начале года политика государства в части ценообразования несколько смягчилась, по мнению экспертов, пока нет никаких сигналов, свидетельствующих о скорой либерализации порядка формирования цен или существенном сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами.

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