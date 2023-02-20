Белорусский рынок e-commerce растет вдвое медленнее российского

Представители отечественных и зарубежных маркетплейсов подвели итоги 2022 года и рассказали, как работают в условиях регулирования цен и насколько эффективна система «параллельного импорта».

По разным оценкам белорусский рынок электронной торговли в прошлом году вырос на 10-15%. В предыдущие годы обороты e-commerce у нас увеличивались на 20-30%, так что можно говорить о снижении темпов роста. Кроме того, по динамике продаж маркетплейсов Беларусь заметно уступает России, где интернет-продажи выросли более чем на 40%. Такие данные были озвучены в ходе ежегодной онлайн-конференции «Что ждет e-commerce в 2023 году».

О том, что помешало белорусским площадкам значительнее увеличить объемы, рассказал Сергей Вайнилович, соучредитель и СЕО компании «Триовист» (21vek.by). Среди этих причин он отметил: проблемы с заполнением ассортиментных ниш после ухода с рынка РФ и Беларуси официальных представителей многих зарубежных брендов; рост расходов в связи с введением налога на рекламу; введение административного регулирования цен.

По словам руководителя 21vek.by, средний рекламный бюджет его компании - 6-7 млн долл. Сейчас к ним добавилось еще примерно 1,5 млн долл. налога, который не планировался в начале года. Кроме того, специалист отметил, что многие популярные товары на маркетплейсах всегда продавались с большими наценками, а теперь до 80% ассортимента попало под регулирование цен.

Представители российских интернет-площадок и сервисных компаний рассказали о росте рынка в РФ и изменении логистики поставок. Так, например, Михаил Конев из Boxberry (служба доставки товаров для российских интернет-магазинов) сообщил об увеличении поставок товаров на российские торговые площадки из стран СНГ. Так, из Беларуси спросом у потребителей РФ пользуются текстиль, обувь и другая продукция, которая выигрывает по соотношению цены и качества с учетом недорогой логистики. Из Узбекистана и Кыргызстана растут поставки недорогой одежды.

Еще один интересный вопрос, который подняли специалисты в области электронной торговли - так называемый «параллельный импорт». В России он был легализован раньше, поэтому местные игроки уже отладили новые схемы поставок и нашли новых партнеров. Белорусские маркетплейсы только начинают работать в этом направлении, и не очень довольны эффективностью. Так, Сергей Вайнилович говорит, что хотя такие сделки и позволяют закрыть некоторые дефицитные позиции в ассортименте, пока они почти всегда связаны с высокими рисками, более длительными сроками поставки и дорогой логистикой. В настоящее время доля параллельного импорта у 21vek.by - менее 5% притом, что в общем объеме продаж импорт составляет около 50%.

Самую оптимистичную информацию обнародовала CEO Куфар Татьяна Лемешева. По ее словам, благодаря относительно недорогому предложению площадка в 2022 г. имела двукратный рост по выручке, а по размещаемым в день объявлениям - рост на 20%. Количество пропартнеров (продавцы, которые постоянно торгуют на Куфаре своими товарами) увеличилось на 25%. В прошлом году также были запущены новые направления: Куфар-маркет и Куфар-букинг. На «Маркете» в 4-м квартале зафиксирован рост объемов покупок в два раза, а «Букинг» (белорусский аналог Airbnb) достиг отметки в 135 бронирований квартир в сутки.

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