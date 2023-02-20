Бизнес в январе продолжал покупать валюту, несмотря на налоговый период

Это любопытно, потому что в месяцы, когда субъекты хозяйствования осуществляют расчеты с бюджетом, обычно наблюдается обратная картина. Но рынок в целом все равно оказался в профиците.

По итогам января белорусский валютный рынок вернулся к чистой продаже. Совокупное предложение превысило спрос на 147,8 млн долларов в эквиваленте. Причем, профицит СКВ опять обеспечили предприятия-нерезиденты, которые на чистой основе продали 176,4 млн долл., а также частично банки (совокупная продажа 46,2 млн). Напомним, что в декабре в Беларуси наблюдалась чистая покупка валюты в объеме 357,5 млн долл. Можно предположить, что основной объем «лишней» валюты в январе скупил Национальный банк. По крайней мере, за январь его золотовалютные резервы увеличились на более чем 213 млн долларов до почти 8,143 млрд.

По первому месяцу сложно строить прогнозы и делать выводы, но два факта все же вызывают интерес. Во-первых, чистая покупка белорусскими предприятиями валюты на 14,4 млн долларов. Да, это небольшая сумма, и эта категория в принципе больше покупает, чем продает. Но обычно в налоговые месяцы наблюдается как раз чистая продажа, а не покупка. Например, в январе 2022-го она составила -50,1 млн долл. Кстати, в декабре предприятия установили рекорд по покупке валюты (+401 млн долл. чистыми).

Во-вторых, обращает на себя внимание продолжение скупки СКВ населением. Этот процесс продолжается с сентября (чистая покупка за сентябрь - 114 млн долл., октябрь - 116,7 млн., ноябрь - 131,4 млн, декабрь - 109,7 млн.). В январе 2023-го физлица купили меньше (60,4 млн чистыми), но тренд продолжился. Причем, любопытно, что наличную валюту граждане в основном сдают (-89,2 млн долл. чистыми за январь), а покупают безналичную (+149,6 млн).

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