Правительство внесло изменения в постановление №713 о регулировании цен

Несмотря на снижение инфляции, радикального смягчения ценового контроля не произошло. В документе немного подкорректирован перечень регулируемых товаров, разрешено включать в цену затраты по доставке и внесен ряд других уточнений.

Строго говоря, это уже третья версия постановления №713, которое Совмин принял 19 октября 2022 г. Потому что буквально через несколько дней появился новый документ - «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. №713», который был зарегистрирован 26 октября практически под тем же номером - 713(1). Последний на текущий момент вариант принят правительством 1 февраля и опубликован под №713(2).

В обновленном перечне регулируемых потребительских товаров осталось 330 позиций. Т.е. их число немного уменьшилось: например, исключены некоторые товары в мелкой фасовке, бескостное мясо говядины и свинины и др. Зато многие позиции уточнены и расширены дополнительными наименованиями в рамках одной товарной группы. К примеру, если раньше в перечне упоминались лампы электрические, то теперь указано, что цены регулируются на «электрические лампы накаливания, светодиодные, энергосберегающие», т.е. фактически на всю ламповую линейку.

Смягчен запрет на осуществление бартерных операций. Решение об их возможности будут принимать местные органы власти. На этот счет указано: «Предоставить право облисполкомам и Минскому горисполкому определить перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы товарообменной операции (товары, работы, услуги), а также наименования юридических лиц, которые вправе осуществлять товарообменные операции на основании соответствующего перечня».

Также ожидаемым стало разрешение включать в цену затраты по доставке: для производителей и импортеров - формировать отпускные цены с учетом или без учета расходов по доставке; для оптовой и розничной торговли - при доставке товара до розничных объектов, в том числе из собственного логистического (распределительного) склада; для дистанционной торговли - при доставке в пункты выдачи или покупателям. В ряде случаев отменена необходимость согласования повышения отпускной цены, но это касается только скидок, если применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную, а также пересчета цены пропорционально весу или объему товара.

Для импортеров при формировании отпускных цен уточнены условия применения валютных курсов в зависимости от условий оплаты. В частности, в постановлении прописана такая формулировка: «Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату принятия потребительского товара к бухгалтерскому учету импортером и (или) на соответствующую дату (даты) перечисления предварительной оплаты (аванса) в иностранной валюте, в отношении оплаченной части стоимости потребительских товаров». При этом в случае изменения курсов валют отпускные цены могут изменяться на величину пересчета по официальному курсу Нацбанка на первое число каждого месяца. А при снижении курсов валют - цены пересчитываются не позднее третьего рабочего дня месяца.

В документе также уточняются подходы к регулированию цен при продаже некоторых групп товаров: например, предназначенных для собственного использования, производства или потребления юрлицами; непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц; непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи; торговля горячими напитками через торговые автоматы и др.

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