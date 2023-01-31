Правительство определило условия введения внешнего управления

Под эту процедуру могут попасть компании, принадлежащие иностранным инвесторам, за действия, или бездействие, которые могут привести к ухудшению финансового положения, банкротству или ликвидации бизнеса.

Как мы уже сообщали, 3 января 2023 г. в Беларуси был принят Закон №239-З «О вопросах передачи под временное внешнее управление», который впервые разрешил облисполкомам и Мингорисполкому принимать такие меры в отношении частных компаний, принадлежащих иностранным собственникам. Теперь правительство утвердило Положение о порядке передачи коммерческих организаций под временное внешнее управление. Соответствующее постановление №56 от 24 января официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Цель, которую преследует государство, вводя процедуру временного внешнего управления (по закону срок работы управляющего не должен превышать 18 месяцев), очевидно, заключается в том, чтобы просто не позволить иностранным собственникам закрыть или обанкротить свой бизнес в Беларуси. Об этом говорит список критериев, по которым исполкомы будут формировать реестры таких организаций, зарегистрированных на их территории: масштабы производства (выполнения работ, оказания услуг), влияние коммерческой организации на рынок труда, наполнение бюджета и др.

Деятельность компаний, попавших в такой реестр, будет анализироваться на предмет наличия оснований для введения внешнего управления. Честно говоря, перечисленные в Положении основания выглядят довольно расплывчато, так что собственникам попавших в реестр компаний стоит вести бизнес очень осмотрительно. Особенно это касается объемов и полноты уплаты налогов, безубыточности, оборота и других финансовых показателей, которые наверняка будут отслеживаться в первую очередь.

Основные формальные основания, указанные в документе, таковы:

- участие в управлении деятельностью коммерческой организации собственником ее имущества фактически прекращено;

- собственником коммерческой организации осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к прекращению деятельности, ликвидации или банкротству, либо просто к причинению ущерба организации.

Очевидно, что операции с высоким предпринимательским риском, вызвавшие существенные финансовые потери для бизнеса, отчуждение имущества, диверсификация деятельности, которую наши налоговые органы часто признают «дроблением» и т.п. - могут легко стать причиной назначения государственного управляющего. При этом включение компании в реестр даже не обязательно - внешнее управление может быть введено в любой принадлежащей иностранным собственникам организации, независимо от наличия ее в реестре.

В Положении указано, что принимать решения о введении временного внешнего управления будут исполкомы по результатам рассмотрения таких предложений Советом Министров. Срок действия документа установлен до 31 декабря 2025 г. включительно.

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