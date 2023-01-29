Объем промышленного производства в прошлом году снизился на 5,4%

Индексы упали практически во всех секторах, за исключением горнодобывающей промышленности. А больше всех потеряла обработка - 6,2%.

Белстат подвел итоги работы белорусской промышленности в 2022 году. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации к концу года (в декабре индекс промышленного производства к ноябрю даже вырос на 2,5%), потери в объемах в целом по отрасли очень значительные - минус 5,4% к результату 2021 года. В итоге объем промышленного производства в текущих ценах составил 169,6 млрд рублей. Следовательно, производители выпустили продукции примерно на 9,7 млрд рублей меньше, чем в 2021-м.

По видам деятельности объемы производства к предыдущему году распределились следующим образом: «Горнодобывающая промышленность» - 102,5%, «Обрабатывающая промышленность» - 93,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 97,7% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 97,4%.

В региональном разрезе рост промышленного производства наблюдается только в Минске (+2%). Практически на уровне 2021-го сработали брестские предприятия (99%). В остальных регионах отмечено довольно значительное снижение объемов выпуска продукции: В Гомельской области ИПП составил 97,5%, Могилевской - 94,7%, Витебской - 94,4%, Гродненской - 94,1%, Минской - 84,6%.

Такой результат работы промышленности значительно сказался на итоговом ВВП страны за 2022 год, который ранее опубликовал Белстат. Его объем в текущих ценах составил 191,4 млрд рублей, а в сопоставимых - 95,3% к уровню 2021 года. То есть, по итогам декабря ВВП остался на ноябрьской отметке - минус 4,7%. Напомним, что годовой прогноз правительства предусматривал рост валового продукта в 2022 году на 2,9%, а на 2023-й этот показатель запланирован в размере +3,8%.

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