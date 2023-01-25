В Беларуси разрешили строительство по нормам других стран

Это предусмотрено Указом №9 от 17 января 2023 года. Он упрощает инвесторам и застройщикам, особенно иностранным, условия работы в части утверждения и согласования проектной документации.

В начале года в Беларуси был принят очень любопытный нормативный акт, который позволяет применение при строительстве зданий и сооружений проектной документации, разработанной и прошедшей экспертизу по строительным, техническим нормам иных стран. Указ Президента РБ №9 был подписан 17 января и уже вступил в силу.

До сих пор подобные исключения из действующего порядка согласования проектной документации могли в редких случаях получить только иностранные инвесторы, и это предусматривалось принятием отдельных НПА. Теперь же, очевидно, и белорусские компании смогут использовать проекты, разработанные по зарубежным нормам.

Указ №9 вносит изменения в Указ №26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» от 14 января 2014 года. В нем, в частности говорится, что конкретный порядок строительства объектов по нормам иных стран, приемки в эксплуатацию таких объектов, осуществления надзора за ними при строительстве будет устанавливать Совет Министров.

Утверждение проекта, особенно если речь идет о крупных объектах и жилой недвижимости, является довольно сложным мероприятием. Особенно это касается иностранных застройщиков, привыкших проектировать и строить по нормам своих стран. Можно предположить, что последний указ появился не случайно, а в связи с масштабным строительством «Северного берега» в Минске, которое недавно начала компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед», принадлежащая известному в ОАЭ бизнесмену - управляющему директору компании Emaar Properties Мохамеду Али Алаббару. Но в любом случае это решение может быть полезным для всех застройщиков, а также позволит им разнообразить свои проекты.

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