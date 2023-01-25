В белорусском агросекторе подсчитали объемы производства в 2022 году

В сопоставимых ценах сельскохозяйственной продукции произведено на 3,6% больше, чем в 2021-м. Отрасль стала одной из немногих, где в прошлом году был зафиксирован рост.

Как мы все помним, 2021 год для белорусского сельского хозяйства был в целом неудачным. Тогда объем производства сельхозпродукции составил 25 млрд рублей, что в сопоставимых ценах означало минус 4,2% к 2020 году. В 2022-м ситуация кардинально изменилась. По данным Белстата, сельскохозяйственными организациями, фермерами, а также в подсобных хозяйствах населения произведено продукции в текущих ценах на 31,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах объем производства увеличился по сравнению с 2021 годом на 3,6%.

Заметно выросло производство зерна: в хозяйствах всех категорий в прошлом году в весе после доработки было намолочено 8,7 млн тонн при средней урожайности 34,5 центнера с гектара. В 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7417,3 тыс. тонн. То есть, рост - почти 1,3 млн тонн.

Производство зерна в хозяйствах всех категорий по областям за 2022 год

Необходимо отметить, что динамика по отдельным видам сельскохозяйственной продукции была неравномерной. Так, например, увеличилось производство овощей, сахарной свеклы, рапса, молока, а снизилось - скота и птицы, яиц и особенно картофеля.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 2021-2022 гг.

Наименование 2021 г. 2022 г. К предыдущему году, % Овощи 1,7 млн т 2,9 млн т 170,58 Рапс 715,2 тыс. т 800 тыс. т 111,85 Сахарная свекла 3,87 млн т 4,2 млн т 108,52 Молоко 7,82 млн т 7,87 млн т 100,63 Скот и птица (ж/в) 1,79 млн т 1,73 млн т 96,64 Яйца 3530,8 млн шт. 3466,3 млн шт. 98,17 Картофель 4,8 млн т 3,9 млн т 81,25

Основными производителями продукции в отечественном агросекторе являются сельхозорганизации, которые в 2022 г. произвели ее на 25,6 млрд рублей, что составляет в текущих ценах 80,5% от общего объема. Любопытно, что доля крупного агробизнеса за год снизилась (в 2021 г. она составляла 84,4%). Тем не менее, на сельскохозяйственные организации по-прежнему приходятся подавляющие объемы: 96,7% - в производстве скота и птицы, 97,4% - молока, 85,2% - яиц, по 94,9% - зерна и рапса, 97,9% - сахарной свеклы.

Основными факторами, которые обеспечили положительную динамику в отрасли эксперты считают три: благоприятные погодные условия, благодаря которым удалось собрать больший урожай; рост спроса на продукцию сельского хозяйства на основных рынках сбыта с одновременным ростом цен (белорусская сельскохозяйственная продукция за год подорожала на 30%); стабильное финансирование (правительство даже перенаправило дополнительно для поддержки агросектора 358 млн руб. в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы» на 2022-й с будущих периодов).

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