Минтранс ведет переговоры с Россией о льготных тарифах на перевалку грузов

Ранее РЖД предоставила Беларуси 50%-ную скидку на перевозку нефтепродуктов, что позволило сделать стоимость их доставки до Санкт-Петербурга сопоставимой с транзитом в порт Клайпеды. Но перевалка других грузов пока обходится дороже.

По итогам совещания у Президента по экспорту белорусских товаров министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил, что идет работа с российской стороной о снижении для Беларуси тарифов на перевалку грузов. Пока РЖД предоставила скидку только на перевозку нефтепродуктов, а доставка в порты РФ других внешнеторговых грузов - в первую очередь калийных и азотных удобрений, продукции металлургии и деревообработки - обходится дороже, чем ранее в порт Клайпеды.

«Если мы говорим о соглашении по нефтепродуктам, мы нивелировали эту разницу путем того, что Российские железные дороги предоставили пятидесятипроцентную скидку. Это сопоставимая сегодня цена. Если мы говорим про объемы остальных грузов, мы работаем над тем, чтобы получить скидку на железнодорожные тарифы (и Президент ставил задачу в этой части), чтобы быть конкурентоспособными с теми портами, которые у нас были», - прокомментировал министр.

На совещании обсуждался также вопрос строительства белорусского морского порта в России. Но, судя по всему, здесь до реального проекта пока далеко. Потому что министр выразился на этот счет очень осторожно: «…Это комплексный вопрос, который еще требует более детального изучения с точки зрения экономики проекта. Потому что строительство порта - достаточно дорогостоящая тематика».

Руководитель Минтранса также рассказал, что из-за санкций, введенных на поставку российских товаров - того же каменного угля - в Европу, Белорусская железная дорога потеряла около 30% доходов. Это довольно значительная цифра, так как перед БЖД сейчас стоит задача обновления подвижного состава. С другой стороны, в ведомстве отмечают успехи в грузоперевозках с Китаем, куда в прошлом году было отправлено 988 контейнерных поездов. На этом направлении, по словам А.Авраменко, наблюдается почти кратный рост. Продолжаются и транзитные перевозки через Беларусь по маршруту Западная Европа - Китай.

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