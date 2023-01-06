Страны ЕАЭС неплохо зарабатывают на поставках в Россию и Беларусь

Что же касается кооперационных проектов, то здесь бюрократические механизмы Союза работают пока очень медленно. Большинство удачных примеров являются результатом двустороннего сотрудничества конкретных стран.

Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 месяцев 2022 г. составил около 67 млрд долл. (+12,8% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает официальный ТГ-канал Евразийского банка развития. По итогам года эта цифра прогнозируется аналитиками банка в размере 80-83 млрд долл.

Основными бенефициарами этого роста пока являются южные страны Союза. Это связано с тем, что из-за введенных рядом государств экономических ограничений Россия и Беларусь были вынуждены кардинально изменить свои производственно-логистические цепочки. В результате у государств, не попавших под ограничения, появились дополнительные возможности по посредническим поставкам товаров. Так, например, экспорт Армении в Беларусь и Россию по итогам 10 месяцев 2022 г. вырос соответственно в 2,8 и 2,5 раза, экспорт Кыргызстана в эти страны увеличился в 2 и 2,6 раза, а экспорт Казахстана - в 1,2 раза в каждую из стран.

Как известно, Беларусь и Россия, как наиболее пострадавшие от введения экономических ограничений, довольно активно развивают двусторонние механизмы экономического сотрудничества. По данным Минэкономики, доля белорусских товаров в российском импорте в этом году выросла с 5 до 8%. Из 7,5 млрд долларов белорусского экспорта в «недружественные страны» примерно 6,5 млрд направлено на восточный вектор. Выполнено более 60% запланированных мероприятий по реализации программ по линии Союзного государства.

Что же касается кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, о которых много говорилось в последнее время, то они осуществляются очень медленно. Прежде всего, из-за бюрократических механизмов в руководящих структурах Союза. Например, в широко разрекламированную ЕЭК «Карту индустриализации» включено 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму свыше 270 млрд долл. Однако, если эти проекты и будут реализованы, то благодаря двустороннему сотрудничеству конкретных стран, а не союзным программам.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 9 декабря в Бишкеке, было, наконец, принято решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации ЕАЭС. Этот вопрос обсуждался несколько лет, но похоже, что весь «пар ушел в свисток». В итоге в качестве механизма финансирования таких проектов было определено субсидирование из бюджета Союза процентных ставок по кредитам и займам. Однако масштаб этой поддержки - мизерный в сравнении с данными, озвученными в «Карте индустриализации»: около 20 млн долларов в год, что позволит ежегодно поддерживать проекты на сумму порядка 16-17 млрд российских рублей. Причем, механизм рассчитан пока только на 5 лет с возможностью пролонгации и реально заработает не ранее 2024 года.

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