Социальные сети в B2B: для чего нужны и с чего начать

Спросили у специалиста по продвижению в социальных сетях о специфике SMM для корпоративного сегмента, связанных с этим затратах и основных ошибках белорусских компаний.

Если в работе предприятий, потребителями которых являются физлица, все ясно, то с сегментом b2b все гораздо сложнее. Нужны ли компаниям социальные сети? Принесет ли это им новых клиентов и ощутимую в сравнении с затратами прибыль? Какой бюджет необходимо выделить, чтобы получить результат? Именно эти вопросы чаще всего интересуют корпоративных клиентов, которые всерьез задумались о продвижении в соцсетях.

Зачем сегменту b2b социальные сети?

Во-первых, это создание и подтверждение имиджа компании. Никто не будет спорить с тем, что имидж компании очень важен. А это значит, что вам необходимо позаботиться о том, чтобы информация о вашей компании распространялась как можно шире. Через социальные сети достаточно просто представить компанию в «нужном свете» и создать хорошее впечатление о ней. Также вы можете сформировать те идеи и мысли, которые будут транслироваться при упоминании компании - к примеру, надежность, качество и т.д.

Второе направление - информирование клиентов. Речь о контенте, который, необходимо создавать с целью информирования клиентов - новости компании, дни рождения, изменения в штате и т.д. Это не только способствует формированию имиджа компании, но и помогает повысить лояльность.

Третий плюс - повышение лояльности. Благодаря социальным сетям вы можете повышать и удерживать лояльность клиентов и аудитории на более высоком уровне. Кроме того, соцсети позволяют повысить эффективность работы с HR-брендом компании. Люди всегда хотят работать в лучших компаниях. И если компания представлена «правильно», спрос на вакантные должности растет. Помните, что у вас работают люди, у которых (практически у всех) есть социальные сети.

Продвижение в соцсетях облегчает работу с клиентами. Не стоит ожидать от СММ в этом сегменте быстрых результатов, потому что бизнес в сегменте b2b предусматривает не импульсивные и эмоциональные сделки, а обдуманные и взвешенные решения. Но именно благодаря социальным сетям вы можете проработать и закрыть немало возражений клиентов, показать свою экспертность и профессионализм ваших специалистов.

С чего начать СММ в сегменте b2b?

С определения социальных сетей! Самая распространенная ошибка - сводить все к ведению страниц в Instagram и Facebook, забывая, что существует немало других социальных сетей. Каждая социальная сеть имеет свою специфику и свою аудиторию. Для одного бизнеса будет предпочтительнее Instagram, кому-то - Youtube, а кому-то даже Одноклассники (да, они по-прежнему живы и там есть клиенты!).

Когда у вас появится понимание, на какой социальной сети остановить свой выбор, следующий шаг - разработка контента. Контент для сегментов b2c и b2b очень сильно различается. В b2b требования к нему гораздо более жесткие! Здесь особенно важно следить за качеством публикуемой информации. И пусть ваши публикации будут не такими частыми, как для b2c, но они должны быть с гораздо большей смысловой нагрузкой!

Основные заблуждения, связанные с СММ в сегменте b2b

В социальных сетях нет прямых клиентов.

Непонятно кто и зачем запустил этот миф, но при правильном ведении социальных сетей вы можете найти не один десяток платежеспособных и заинтересованных в сотрудничестве клиентов!

Невозможность разработать стратегию.

Не так много смм-специалистов, готовых работать с сегментом b2b, так как специфика этой работы сильно отличается от привычной. Перед началом работы здесь недостаточно просто составить контент-план. Необходимо также провести детальное маркетинговое исследование на предмет позиционирования компании и выставления целей. А затем - прорабатывать стратегию продвижения и таргетированной рекламы.

Количество лучше качества.

К сожалению, до сих пор очень многие руководители продолжают думать, что залог успешного продвижения в соцсетях - собрать как можно больше лайков, подписчиков и т.д. Но это не гарантирует прироста прибыли. Гораздо важнее грамотно и качественно вести аккаунт, и тогда даже при 50-100 подписчиках, вы сможете оценить эффект продвижения в социальных сетях.

Натали РОССО, эксперт по маркетингу и продажам

с опытом практической работы более 15 лет,

разработчик авторской методики продаж,

основатель и директор смм-агентства ROSSO

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