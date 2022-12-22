5 правил, которые помогут увеличить продажи

А вы знали, что эффективность специалиста по продажам во многом зависит от того, насколько он умеет управлять своим голосом? На самом деле это целая наука!

Натали РОССО, эксперт по маркетингу и продажам

с опытом практической работы более 15 лет,

разработчик авторской методики продаж,

основатель и директор смм-агентства ROSSO

Вы никогда не задумывались, почему у одних менеджеров продажи всегда на высоком уровне, а у других - едва дотягивают до нижних показателей плана, хотя и тот, и другой обучены одинаково и знают свою тему?

Сегодня рынок предлагает огромное количество тренингов и курсов, где менеджеров обучают техникам продаж, учат отрабатывать возражения, делятся «фишками», помогающими удерживать клиентов и даже приводят неудачные примеры, чтобы показать и разобрать ошибки в переговорах. Но, как правило, никто на этих тренингах не учит, и даже не упоминает о том, насколько важен голос человека, который хочет что-то продать.

Крайне важно - не просто ЧТО вы говорите клиенту, а КАК вы это делаете! И именно голосом вы можете привлечь клиента или оттолкнуть его. Согласитесь, что даже в повседневной жизни нередко встречаются ситуации, когда вы готовы «раствориться» в собеседнике - слушать его часами, так как его голос завораживает и околдовывает вас. А бывает наоборот: в ходе разговора вы постоянно отвлекаетесь, а порой и вовсе, несмотря на важную и интересную тему, просто не воспринимаете информацию.

В продажах ситуация аналогичная! Только от вас зависит: захочет ли клиент с вами разговаривать и как долго, захочет ли он услышать вас снова, будет ли он вас слушать внимательно и быть полностью вовлеченным в разговор, или ваша беседа окажется лишь «фоном» среди других рабочих вопросов.

Чтобы удержать внимание клиента и добиться того, чтобы он был полностью вовлечен в разговор, я советую соблюдать ТОП-5 основных правил:

⁃ голос должен быть спокойным иуверенным;

⁃ темп речи должен быть размеренным;

⁃ голос не должен быть очень громким, или, наоборот, очень тихим;

⁃ голос никогда не должен «идти вверх», особенно, когда вы задаете вопросы или, наоборот, отвечаете на заданный вам вопрос;

⁃ одна мысль/предложение - одно дыхание. Клиент не должен слышать ваших «вздохов».

Если клиенту будет приятно с вами разговаривать, и вы знаете как «экологично» подвести его к сделке - он отдаст предпочтение именно вам, даже если ваше предложение будет дороже. Ваш голос - главный инструмент, а работа голосом - это целая наука и ее можно изучить! При правильном управлении своим голосом вы можете увеличить свои продажи в несколько раз.

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