изнесы, которые уходят из Беларуси из-за политики, будут национализированы

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по кадровым вопросам. Он также упомянул о судьбе Макдональдса и еще нескольких предприятий, инвесторы которых приостановили работу в нашей стране.

12 декабря Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы, а также высказался в отношении будущего иностранных предприятий, инвесторы которых решили их закрыть, либо приостановить деятельность по политическим мотивам. Руководителям правительства и местных органов власти дано указание: в таких случаях обращаться в правительство и запускать процедуру смены собственника.

«Если кто-то уходит, пусть уходит. Никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. Не ждите, что тут вам Головченко с Сергеенко (Премьер-министр и Глава Администрации Президента - прим.) какие-то указания дадут и поменяют форму собственности. С этого момента это ваша собственность», - подчеркнул Александр Лукашенко. Он также привел в пример ситуацию с Макдональдсом: «Я же Вам на примере «Макдоналдса» это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну, как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы».

В ходе совещания также упоминалась история со Светлогорским заводом сварочных электродов, украинские владельцы которого приостановили работу предприятия. Судя по всему, его собственник вскоре изменится. Аналогичное отношение будет и к собственности IKEA, которая также объявила о прекращении работы в Беларуси.

Напомним, что ранее правительство ввело ограничения, запрещающие инвесторам из «недружественных стран» продавать свои активы в нашей стране. Их перечень установлен постановлением Совета Министров №436 от 1 июля 2022 года. Первоначально в списке фигурировало 190 компаний, а также конкретные иностранные инвесторы. Но позже этот перечень несколько раз дополнялся.

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