Замедление инфляции, рост кредитования и плавающий курс

Утверждены «Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2023 год». Что ожидать бизнесу?

Указом №412 от 28 ноября 2022 г. в Беларуси утверждены Основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год. Как отмечается в документе, «в 2023 году экономика Республики Беларусь продолжит функционировать в сложных внешнеэкономических условиях. Ожидается сохранение санкционных ограничений, повышенного внешнего инфляционного фона, а также замедление роста мировой экономики».

Судя по содержанию текста «Основных направлений», особых изменений в политике Нацбанка не ожидается. Но можно сделать вывод, что в 2023 году основной упор регулятор планирует сделать на замедление инфляции, обеспечение стабильности на финансовом рынке, поддержку экономики через увеличение кредитования, минимизацию валютных расчетов и обеспечение безопасности при осуществлении платежей посредством банковских карт. Вероятно, последнее касается в основном иностранных платежных систем.

Начнем с самого актуального для бизнеса - кредитной поддержки экономики. В этом году, несмотря на усилия регулятора (большое денежное предложение, резкое снижение РВСР для бизнеса с 20,8% в сентябре до 14,82% в декабре и другие меры стимулирования) требования банков к экономике на 1 октября 2022 г. в годовом выражении выросли только на 0,2%. Это очень мало, и в 2023 г. Нацбанк запланировал увеличить эту цифру до 17-21%. Как при этом планируется снизить темпы инфляции до 7-8% - не совсем понятно.

Уже в этом году на рынке наблюдался огромный профицит рублей. Средняя широкая денежная масса в сентябре 2022 г. в годовом выражении возросла на 8,8% против 6,6% в декабре 2021 г. А рублевая денежная база на 1 октября 2022 г. в годовом выражении увеличилась на 28,8%. Как следует из Основных направлений денежно-кредитной политики, в следующем году прогнозируется увеличение средней широкой денежной массы на 12-16%, а рублевой денежной базы на 10-12%. Нацбанк, очевидно, считает, что риски роста неплатежеспособности клиентов не высоки. И ссылается на то, что на 1 октября т.г. доля необслуживаемых активов составила 5,1%, снизившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с началом года, при установленном «потолке» в 10%.

Валютный курс в следующем году останется плавающим. Но одновременно в документе отмечается, что «сохранит актуальность реализация мероприятий по сокращению случаев использования иностранной валюты при проведении расчетов между резидентами, а также переход к номинированию цен, тарифов и других платежей на территории Республики Беларусь в белорусских рублях». Что касается золотовалютных резервов, то прогнозируется их снижение ориентировочно до 6 млрд долл. к концу 2023 года.

Еще один любопытный факт: в «Основных направлениях» говорится о необходимости развития альтернативных способов платежей и снижении зависимости от систем расчетов с использованием банковских платежных карточек, в том числе международных. Для этой цели будут использоваться различные механизмы. Например, система мгновенных платежей. Сначала будет создан работающий сервис, позволяющий проводить мгновенные платежи между физическими лицами внутри Республики Беларусь, а также мгновенные трансграничные платежи. Потом функционал системы планируется расширить с целью осуществления мгновенных платежей физических лиц в пользу юридических лиц и ИП, платежей юрлиц и ИП в пользу физических лиц, а также платежей в пользу государственных органов. То есть, государство пытается подстраховаться от возможности отключения международных платежных сервисов.

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