В белорусских СЭЗ выросли ПИИ и производство. Но есть нюансы

Прямые иностранные инвестиции в свободных экономических зонах на чистой основе увеличились на 73,1%, а объемы производства - на 14,2%. Но чистая прибыль и ряд других показателей - заметно сократились.

Недавно Минэкономики опубликовало информацию об итогах деятельности белорусских свободных экономических зон за 9 месяцев текущего года. В частности сообщалось, что «на 73,1% выросли ПИИ на чистой основе (до 416,8 млн долл.), на 14,2% - объемы производства (до 22,4 млрд руб.), на 13,6% - выручка от реализации продукции (до 23,7 млрд руб.), на 2,9% - экспорт (до 6,2 млрд долл.). Выгодные продажи способствовали увеличению на 13,8% среднемесячной заработной платы работников (до 1623 руб.) и позволили по всем СЭЗ выйти на суммарную чистую прибыль (1,8 млрд руб.)». В министерстве также отметили, что в этом году зарегистрировано 22 новых резидента с проектами, суммарный объем инвестиций в которые составил 167 млн долл.

В общем эти цифры точные - по крайней мере, они совпадают со статистикой Белстата за отчетный период. Но… это не все цифры, которые приводит отечественная статистика, а только те, которые отражают позитивные тенденции. Действительно, в плане ПИИ 9 месяцев для белорусских СЭЗ сложились вполне удачно - на долю их резидентов пришлось 26% прямых иностранных инвестиций на чистой основе от вала по всей экономике, а также 23% экспорта товаров, и 18% производства промышленной продукции.

Однако одновременно за 9 месяцев текущего года количество зарегистрированных резидентов СЭЗ уменьшилось к аналогичному периоду прошлого года на 4 компании - с 429 до 425, а реально действующих из них стало меньше на 11 - с 421 до 410. Среднесписочная численность работников к январю-сентябрю 2021 г. составила 98,3%.

Пойдем дальше. О прибыли в 1,8 млрд рублей (по Белстату - около 1,764 млрд): в прошлом году на 1 октября она составляла порядка 1,87 млрд. То есть за январь-сентябрь 2022-го чистая прибыль резидентов СЭЗ упала почти на 6% (без учета инфляции!). Скажем прямо, этот показатель не очень радужный, но еще более тревожная тенденция - резкое снижение инвестиций в основной капитал: всего 73,1% в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2021-го! Причем, иностранные источники инвестиций в основной капитал - незначительны: 181,1 млн руб. из общих 914,3 млн.

Можно также упомянуть, что и объемы производства, и выручка, и зарплаты в СЭЗ росли в отчетном периоде медленнее инфляции. Конечно, никто не спорит с тем, что свободные экономические зоны важны для экономики, особенно в условиях потери части рынков, проблем с логистикой и экономических санкций. Тем более в регионах, где по данным Минэкономики «в зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 80% инвестиций, до 50% экспорта товаров и до 36% объемов промышленного производства». Но при этом цифры говорят о том, что в СЭЗ не все так хорошо, как нам бы хотелось.

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