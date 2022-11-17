Фонду соцзащиты удалось значительно снизить просроченную задолженность

На 1 октября она составляла 6,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с октябрем 2021-го на треть. Это позволило ФСЗН в этом году не привлекать субвенции из госбюджета.

По итогам III квартала просроченная задолженность субъектов хозяйствования по платежам в Фонд социальной защиты населения снизилась к аналогичному периоду прошлого года с 10,6 до 6,6 млн рублей, или более чем на треть. Это позволило Фонду не привлекать для сбалансированности своего бюджета государственные субвенции, как это практиковалось в предыдущие годы. Например, в 2021-м размер такой господдержки составил 1,7 млрд рублей, или примерно 8% доходной части ФСЗН.

Можно добавить, что по сравнению, например, с 2018 годом долги по платежам в ФСЗН снизились почти на 80%! Хотя эти данные и не учитывают компании, попавшие в процедуру банкротства, такой рост законопослушности белорусских компаний выглядит поразительным.

В ФСЗН также опубликовали списки наиболее крупных должников, чья просроченная задолженность по состоянию на 01.10.2022 г. превышает 100 тыс. рублей. В частности, в Минске таких организаций около 200, в Могилевской области - более 90, Брестской - порядка 130, в Гомельской - менее 30 и т.д.

По итогам первых трех кварталов бюджет Фонда остается профицитным. Его доходы составляют более 17,8 млрд руб., а расходы - около 17 млрд. Профицит - 804,8 млн. Согласно утвержденному в конце прошлого года бюджету на 2022 г. доходы фонда были рассчитаны в сумме 21 440,6 млн рублей, а расходы - 21 093,5 млн.

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