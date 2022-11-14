В ЕАБР рассказали, как изменилась логистика поставок товаров в ЕАЭС

Евразийский банк опубликовал доклад о транспортных коридорах, через которые идет основной импорт европейских товаров в условиях международных санкций.

Евразийский банк развития проанализировал ситуацию с экспортно-импортными поставками сран ЕАЭС. Как отмечают авторы доклада, в условиях санкций и добровольного отказа многих международных транспортно-логистических операторов работать с российскими и белорусскими грузоотправителями и грузополучателями, в регионе наблюдается процесс формирования новых логистических цепочек. Прежде всего, это касается импорта европейских товаров, который сейчас в основном осуществляется через Турцию и страны Южного Кавказа по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» (от северных и балтийских портов - в Иран и Индию).

Согласно последним данным Евростата, на которые ссылаются аналитики ЕАБР, взаимная торговля ЕС и ЕАЭС за 8 месяцев текущего года составила 224,6 млрд евро. Причем, в денежной форме это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но физические объемы торговли заметно снизились (-21,6%). Импорт европейских товаров в ЕАЭС в денежной форме сократился на 27,2% - до 48,4 млрд евро, а в физических объемах - на 40,2%. Экспорт из ЕАЭС в ЕС вырос на 59,1%, до 176,2 млрд евро, прежде всего за счет роста цен на сырьевые товары, а физические объемы поставок уменьшились на 20,8%.

Транспортная структура торговли также существенно изменилась. Например, удельный вес трубопроводного транспорта в физическом объеме внешней торговле ЕАЭС снизился на 5 п.п., железнодорожного - на 2,1 п.п., автомобильного - на 1,8%. Зато доля морского транспорта, несмотря на сокращение физических объемов торговли, увеличилась на 7,4 п.п. (до 60%). Правда в докладе говорится, что поставки через российские морские порты обходятся дороже, так как они удалены от основных регионов производства и потребления товаров, а их мощности ограничены - новые терминалы в большинстве случаев находятся в процессе строительства, а ж/д магистрали в направлении портов часто загружены.

Как отмечают в Евразийском банке, основным транзитным направлением пока является именно Турция, так как южный международный транспортный коридор (через Азербайджан и Иран) пока не готов к транспортировке и обработке стремительно возрастающего объема грузов из-за слабой пропускной способности автомагистралей и таможенных пунктов, недостаточно развитой (а в ряде направлений - отсутствующей) железнодорожной сети и других, в первую очередь инфраструктурных ограничений. Это ведет к «увеличению времени простоя автотранспортных средств на границе - до 40% от общего времени в пути, а также к увеличению стоимости фрахта транспортных средств до 30% и к другим негативным последствиям», - говорится в докладе.

В документе собрана довольно интересная информация об инвестиционных проектах по развитию транспортной инфраструктуры, которые заявили страны, через территории которых проходит так называемый МТК «Север-Юг». Что интересно: наибольший объем заявленных инвестиций в регионе приходится на Россию и Иран (соответственно 13,21 и 12,87 млрд долл.). Цели РФ - очевидны: при благоприятных условиях иранский маршрут мог бы стать оптимальным как для экспорта санкционных товаров, так и для «параллельного импорта». А Иран, очевидно, не прочь получить свою часть транзитного «пирога», который сейчас достается преимущественно Турции.

Авторы доклада, тем не менее, указывают, что большой проблемой для реализации этих проектов станут источники финансирования. Привлечь частный капитал туда пока сложно из-за призрачных перспектив окупаемости таких проектов. Поэтому доля государственных инвестиций в развитие МТК «Север-Юг» в Азербайджане и Казахстане оценивается почти в 80%, в России - в 76%.

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