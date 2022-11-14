В Fitch считают, что ситуация в экономике Беларуси будет ухудшаться

Агентство подтвердило нынешний РДЭ страны, но прогнозирует в 2022-2024 гг. двузначную инфляцию, постепенный рост дефицита счета текущих операций, а также в секторе государственного управления.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 28 октября подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте на уровне «RD». Что касается белорусских евробондов, то в агентстве отметили, что Fitch не присваивает прогнозы по суверенным облигациям с рейтингом «CCC+» или ниже. Кроме того, в отчете дан прогноз перспектив развития экономической ситуации в Беларуси на ближайшие годы, которые, по мнению аналитиков Fitch, «остаются мрачными».

Последний экономический прогноз для Беларуси агентство публиковало в апреле. Тогда оно оценивало инфляцию к концу 2022 г. в 23%, а ВВП в «минус 5%». А 18 июля в Fitch понизили долгосрочный рейтинг нашей страны в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» - с «С» до «RD» в связи с объявлением Минфина о выплате держателям валютных евробондов средств в белорусских рублях.

В свежем отчете агентства - минимум цифр. Там только лишь отмечается, что инфляция «останется двузначной в течение прогнозируемого периода», так как хотя в октябре были введены в действие новые правила ценообразования, предыдущее использование аналогичной политики было неэффективным. В документе также говорится, что «введенные санкциями ограничения на импорт, с которыми столкнулась Россия, создали больше возможностей для белорусских товаров, а снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому повысило их конкурентоспособность» и что «высокие цены на сырьевые товары дают местным производителям определенные возможности для покрытия растущих затрат в виде маржи, но это может оказаться под угрозой из-за более низких цен».

«Счет текущих операций был с профицитом в течение 1 полугодия 2022 г., поскольку более высокие цены на основные экспортные товары почти компенсировали сокращение объемов, в то время как импорт сокращался более быстрыми темпами из-за санкций и сокращения внутренних доходов. Чистый приток ПИИ (почти полностью реинвестированные доходы) оставался высоким», - говорится в отчете. При этом в Fitch считают, что издержки, связанные с переориентацией торговли и падением экспортных цен, приведут к дефициту счета текущих операций с +2,9% ВВП в 2022 г. до -1,4% в 2024 г.

Кроме того, в агентстве полагают, что дефицит сектора государственного управления увеличится с 0,2% ВВП в 2021 году до 4% в 2022-м. Это связано с увеличением госрасходов - различных целевых трансфертов и необходимости финансирования некоторых проектов, которые ранее кредитовались за счет средств зарубежных банков (вероятно, имеется ввиду дорожное строительство, проекты в сфере ЖКХ и др.). Теперь это финансирование осуществляется или из бюджета, или за счет внутренних облигаций в местной валюте.

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