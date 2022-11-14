Нацбанк назвал причины инфляции в III квартале

Среди них - высокие цены в России, а также сложности с перестройкой производственно-логистических цепочек и высокие инфляционные ожидания в Беларуси. Причем, цифры ожидаемой инфляции выглядят очень странно.

По оценке Национального банка, в III квартале 2022 г. замедление инфляции было обеспечено в основном за счет динамики сезонных и административно регулируемых цен и тарифов, а также благодаря уменьшению мировых цен на сырьевые товары и продовольствие. Кроме того, «снижению интенсивности инфляции содействовало укрепление белорусского рубля, консервативное поведение отечественных потребителей, замедление инфляционных процессов в Российской Федерации», - отмечается в комментарии.

Напомним, что в годовом выражении индекс потребительских цен к концу сентября составил 17,4%, что только на 0,2 п.п. выше, чем фиксировалось по итогам II квартала. При этом базовая инфляция (т.е. без учета сезонных факторов) по-прежнему остается высокой (20%), хотя в сентябре она также снизилась на 0,7%.

Нацбанк ссылается на данные мирового рынка продовольствия. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), индекс продовольственных цен, фиксируемый этой организацией, демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению с апреля 2022 г. В сентябре 2022 г. он составил 133,4 пункта против 151,4 в июне 2022 г. Снижение индекса ФАО связано с падением мировых цен на растительные масла и умеренным снижением цен на сахар, мясо и молочную продукцию. Что касается цен на потребительском рынке в Российской Федерации, то по данным Национального банка в III квартале они превышали аналогичные цены в Беларуси в среднем на 30%.

Как сообщается, инфляционные ожидания населения Беларуси в III квартале несколько снизились на фоне стабильной ситуации на валютном и депозитном рынках. В результате ожидаемая инфляция в сентябре 2022 г. составила всего 14% (в июне - 15,7%). Последние цифры выглядят несколько странно, несмотря на действительно относительно стабильную картину на финансовом рынке. Потому что в былые периоды (когда Нацбанк регулярно публиковал такую статистику) инфляционные ожидания населения, как правило, всегда превышали реальные показатели индекса цен. Например, в мае 2020-го, когда ИПЦ оценивался в 4,9%, они были почти вдвое выше, а в мае 2021-го годовая инфляция составила 9,4%, а ожидания - более 14%. Почему сейчас ожидания населения вдруг стали ниже инфляции - непонятно.

Что еще странно, хотя и привычнее, чем с инфляционными ожиданиями, так это продолжающийся рост цен на сельскохозяйственную продукцию в III квартале на фоне (как указано выше) снижения мировых цен на продовольствие и периода сбора урожая, когда цены на продукцию аграрного сектора по идее должны как раз падать. Как отмечают в Нацбанке, «в сфере сельского хозяйства наблюдался рост цен как на продукцию растениеводства, так и на продукцию животноводства».

Например, в растениеводстве в сентябре 2022 г. годовой прирост цен составил 30,8%, увеличившись относительно июня 2022 г. на 4,4 процентного пункта. Стоимость продукции животноводства подорожала на 30,7% в годовом выражении, увеличившись относительно июня 2022 г. на 9,2 п.п. Причем, наиболее высокими темпами росли цены на молоко, крупный рогатый скот и свиней (35,2; 25 и 24,2% соответственно) - намного опережая темпы инфляции. На этом фоне последние решения правительства по ценам (по крайней мере, их мотивировка) уже не выглядят такими неожиданными. Для сравнения: годовой прирост цен производителей промышленной продукции в сентябре снизился до 15,1% (в июне - 15,9%), что меньше темпов инфляции

Результатом высоких цен на фоне снижения реальных доходов населения является слабый внутренний спрос. По оценке Нацбанка, он в июле-сентябре «оставался сдержанным». Темпы розничного товарооборота за квартал составили «-6,1%» по сравнению с «-6,6%» кварталом ранее. Причем, в сегменте продовольственных товаров ситуация ухудшилась (-1,3% в III квартале против -0,9% во втором). В сегменте непродовольственных товаров темпы снижения продаж немного замедлились в годовом выражении (до -10,5% с -11,9% кварталом ранее), но это все еще очень значительное падение спроса.

Ссылки по теме:

МВФ прогнозирует высокую инфляцию в Беларуси в течение двух лет

Темпы инфляции начали снижаться