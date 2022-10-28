Исследователи изучили предпочтения «поколения зумеров»

Выяснилось, что молодые люди в возрасте 18-25 лет готовы переплатить за внешний вид товара, лояльны к белорусским брендам и не боятся остаться без работы.

Белорусская молодежь в возрасте 18-25 лет склонна демонстрировать лояльность белорусским брендам. Представители так называемого «поколения зумеров» могут переплатить за товар, если им нравится его упаковка или внешний вид. Этих молодых людей не пугает поиск работы, а значение специальных курсов они оценивают выше стандартного высшего образования. Эти и другие любопытные выводы содержатся в исследовании, проведенном в рамках Профессионального конкурса в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА.

Поколение зумеров все еще остается «темной лошадкой» для компаний. Чем живет молодежь, и что ею движет, в том числе при выборе брендов, - предмет постоянного изучения. Новое исследование провело сравнение приоритетов белорусских зумеров с более старшими поколениями. Его результаты могут быть полезны HR-менеджерам, маркетологам, бренд-менеджерам и руководителям компаний.

Как удержать зумеров в компании?

Если работа не приносит удовольствия, 66% таких молодых людей абсолютно готовы искать новое место для приложения своих усилий. Их не пугает сложная ситуация на рынке труда, и лишь 33% зумеров в совокупности считают, что им будет сложно найти новое место работы. Для сравнения: представители старших поколений гораздо реже принимают резкие решения о смене работы и чаще считают, что им будет сложно найти новую достойную работу (52% против 33% у зумеров).

Для HR-менеджеров и руководителей компаний, привлекающих молодежь, это означает необходимость приложения больших усилий для поддержания лояльности сотрудников-зумеров. Чем работодатель может удержать молодежь? Как вариант - обучающими курсами за счет компании. 60% белорусских зумеров оценивают полезность таких курсов выше, чем высшее образование. Потому что это дает им возможность активно развиваться и подстраиваться под изменяющиеся запросы на рынке труда.

Основные каналы коммуникации с зумерами

Исследование выявило особенности медиапотребления белорусских зумеров. Молодые люди в возрасте 18-25 лет смотрят видео на YouTube (83%), проводят время в соцсетях (88%), а также общаются в мессенджерах (82%). Они несколько более открыты к новым форматам медиа, чем старшие поколения. Так, подкасты слушают 15% опрошенных зумеров против 9% респондентов старших поколений.

А вот в отношении к телевидению разрыв существенный: ТВ смотрят только 29% зумеров, тогда как среди старших поколений эта цифра достигает 63%. При этом возможно, что в отношении молодежи речь идет не о просмотре обычных ТВ-каналов, а о потреблении контента через интернет-ТВ, где телевизор выступает только экраном. Еще одно отличие: зумеры реже обращаются к новостным интернет-сайтам - 49% (среди старших поколений читателей интернет-СМИ около 72%). Таким образом, основными каналами коммуникации с зумерами служат соцсети, YouTube и онлайн-кинотеатры. А еще 49% опрошенных молодых людей упомянули об интересе к постам блогеров и селебрити.

Молодежь проще относится к цене товара и готова переплачивать за упаковку

Исследование выявило, что около 2\3 зумеров и представителей старших поколений полностью согласны и скорее согласны с тем, что главное при выборе товара - его состав и качество. При этом лояльность зумеров к белорусским брендам оказалась даже чуть выше, чем у старших поколений. Это значит, что локальные производители могут успешно конкурировать за внимание молодых потребителей с международными компаниями, не стесняясь подчеркивать свое происхождение.

Молодые люди несколько чаще, чем старшие поколения, готовы переплатить за товар, если их привлекает эргономика или упаковка - 32%. На старшие поколения эти факторы не оказывают такого влияния - 54% респондентов абсолютно несогласны и скорее несогласны платить за внешний вид. Очевидно, что разработка дизайна товаров для зумеров – отдельная важная задача для производителей.

Любопытно, что несмотря на погружение в соцсети, за любимыми брендами на социальных платформах следит не так уж много опрошенных зумеров - только 26%. Среди старших поколений таких еще меньше.

22% белорусских зумеров абсолютно согласны и скорее согласны с тем, что на их отношение к бренду может повлиять мнение блогеров, за которыми они следят. У старших поколений всего 8% процентов доверяют блогерским отзывам. Это дает брендам повод задуматься: а стоит ли много вкладывать в инфлюенс-маркетинг, и если да, то в каких блогеров инвестировать?

По данным исследования, для зумеров также характерно «коллективное доверие бренду» - более 40% готовы выразить лояльность маркам, которые советуют друзья или знакомые. Можно сделать вывод, что месседж бренда - «этот продукт создан для таких, как я» - позволит лучше достучаться до молодежи.

Напомним, что в рамках Профессионального конкурса БРЕНД ГОДА в специальной категории «Аудитория», введенной в этом году, у брендов появилась возможность продемонстрировать эффективную маркетинговую работу с разными целевыми группами: от детей и зумеров, до представителей старшего поколения.

КСО-проекты брендов имеют значение

И зумеры, и старшие поколения в равной степени считают, что люди прилагают недостаточно усилий для сохранения природы. На социальное неравенство также обращают внимание и те, и другие, хотя и в меньшей степени, чем на экологию.

Около трети зумеров и представителей старших поколений считают важным, в каких условиях производится товар или услуга. Респонденты всех возрастов отмечают и эффект влияния компаний на окружающую среду. И зумеры, и старшие поколения считают поддержку уязвимых слоев населения и экологии со стороны компаний возможным маркетинговым ходом. При этом 21% зумеров абсолютно несогласны или скорее несогласны с тем, что производители таким образом лишь «зарабатывают очки», и готовы больше доверять подобным акциям брендов.

Так что, вероятно, компаниям стоит чаще раскрывать информацию о своих добрых делах в отношении социума и экологии, так как эти данные действительно имеют значение для молодых белорусов. При этом социальная активность брендов должна быть подана так, чтобы была понятна и прозрачна их эффективность.

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