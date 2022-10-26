В ЕАЭС планируют реализовать более 50 импортозамещающих проектов

Для этого в рамках специально разработанной «Карты индустриализации» определены 10 групп товаров с максимальной долей импорта. Рынок этой продукции в Союзе оценивается почти в 400 млрд долларов.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании межправительственного совета, которое состоялось 20-21 октября в Ереване, рассмотрели ситуацию с импортозамещением в государствах-членах ЕАЭС. В специально подготовленном докладе на заседании была представлена «Карта индустриализации ЕАЭС», где собраны уже осуществляемые и потенциально возможные импортозамещающие проекты.

Как следует из представленной в докладе информации, в 2021-2022 годах в странах Союза начата реализация 25 проектов на общую сумму более 20 млрд долл. в наиболее импортозависимых отраслях - автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской и целлюлозно-бумажной. Уже в этом году осуществлен запуск шести проектов с большой интеграционной составляющей, среди которых был особо упомянут белорусско-российский проект по производству харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков в Карелии.

По словам министра ЕЭК Артака Камаляна, «согласно Карте индустриализации ЕАЭС по более чем 50 проектам либо есть прямая заинтересованность в интеграционном сотрудничестве, либо производители нацелены на осуществление поставок продукции в страны Союза». А всего странами-членами в карту включено 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму свыше 270 млрд долл. Вероятно, до практической реализации дойдут далеко не все, но то, что участники ЕАЭС заинтересованы в снижении импортоемкости и, соответственно, валютных затрат, это факт. Особенно это касается попавших под европейские и американские санкции России и Беларуси.

ЕЭК также опубликовала список из 10 товарных групп с максимальной долей импорта на внутреннем рынке Союза. Это - наземный транспорт, оптика, измерительные приборы, фармацевтическая и химическая продукция, каучук, изделия из пластмассы, реакторы, котлы и др. Импорт данной продукции на таможенную территорию ЕАЭС оценивается в более чем 350 млрд долл., а доля местных производителей в некоторых сегментах составляет менее 1%. Как было заявлено, именно эти направления станут основными при утверждении совместных интеграционных программ в экономике.

Насколько реализуемы на практике эти планы - сказать сложно, потому что они потребуют не только значительных ресурсов, но и оборудования и специалистов. И станки, и людей также придется «импортировать», что совсем непросто в условиях санкций. К слову, пока вопросы финансирования также решаются крайне медленно. Например, на последнем заседании межправсовета удалось лишь в принципе утвердить схему льготного финансирования проектов в области промышленной кооперации.

Источником средств предполагается сделать дополнительно сформированные бюджетные фонды Союза, куда будут отчисляться 10% от антидемпинговых и иных защитных пошлин, которые формируются в ЕАЭС. По некоторым оценкам ежегодно сумма этих пошлин составляет от 190 до 230 млн долл., и 10% ее будет направляться на поддержку совместных проектов путем субсидирования процентных ставок, которые не должны превышать ключевую ставку. Но, во-первых, этот вопрос решится не быстро - механизм еще должен утвердить Высший Евразийский экономический совет. Кроме того, необходимо предоставить ЕЭК полномочия - совместно с правительствами отбирать проекты для финансирования и курировать этот вопрос. Все это произойдет не ранее первого квартала 2023 г. Во-вторых, 10% от 200 млн долларов - слишком незначительная сумма, чтобы всерьез говорить о поддержке таких масштабных и затратных проектов.

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