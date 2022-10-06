ТК Банку отменили запрет на работу с депозитами физлиц

Впервые Нацбанк приостановил действие лицензии банка на привлечение вкладов граждан в августе 2012-го и с тех пор несколько раз продлевал это решение. О причинах отмены запрета не сообщается.

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о восстановлении действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Данное решение вступает в силу с 28 сентября 2022 г.», - сообщило Управление информации и общественных связей Нацбанка.

Нацбанк приостановил действие лицензии ТК Банка на привлечение вкладов физлиц в августе 2012 г. и с тех пор регулярно продлевал это решение. С чем связана отмена запрета - неизвестно. Но основным акционером банка является иранский Банк Теджарат (Bank Tejarat) с долей 99,89%. Он является одним из крупнейших финансовых учреждений в странах ближневосточного региона. Как сообщается на сайте ТК Банка, Банк Теджарат был создан в 1979 году и имеет 1612 филиалов на территории Ирана, филиалы во Франции и Таджикистане, а также 3 дочерних банка - в Беларуси, Германии и Великобритании. В условиях ограничений на расчеты в валюте возможности такого банка явно не были бы лишними для белорусских компаний и государственных организаций.

Что касается ЗАО «ТК Банк», то это относительно небольшое кредитное учреждение. По размеру активов на 1 сентября 2022 г. оно занимало 19-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля в совокупных активах банковской системы - 0,2%), нормативный капитал банка составлял 200,5 млн. рублей.

Ссылки по теме:

Вкладчики начали возвращаться в банки

Иностранные банки сработали в этом году эффективнее государственных