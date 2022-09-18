Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Китаем снижается

В текущем году за счет опережающего роста экспорта его удалось уменьшить на 700 млн долларов. Кроме того, страны планируют максимально перейти на двусторонние расчеты в юанях, в том числе при погашении долларовых кредитов, выданных Китаем Беларуси.

В этом году Беларусь может заметно поправить сальдо во взаимной торговле с Китаем, которое для нашей страны традиционно было отрицательным и очень большим. Так, в 2021 г., по данным нашего посольства в Поднебесной, двусторонний внешнеторговый оборот составил рекордные 5,9 млрд долларов при отрицательном сальдо в размере -3,2 млрд. В свою очередь недавно заместитель министра экономики Алеся Абраменко сообщила, что по итогам I полугодия 2022-го товарооборот с Китаем составил 2,6 млрд долл.

При таком огромном отрицательном сальдо даже тот факт, что Китай стал вторым после России внешнеторговым партнером Беларуси, вызывал не очень много позитива. Однако, по данным правительства, ситуация постепенно меняется. Уже в прошлом году Беларусь имела пусть и скромный, но все-таки опережающий рост экспорта в Китай над импортом (109,7% против 108,3%). А в 2022-м в Минэкономики констатируют, что по товарным позициям за январь-июнь белорусский экспорт на китайский рынок вырос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе поставки сельскохозяйственных товаров - в 1,6 раза.

Как сообщает официальный ТГ-канал Совмина Беларуси со ссылкой на первого вице-премьера Николая Снопкова, отечественный экспорт в Китай за 7 месяцев увеличился на 97%, а торговое сальдо улучшилось почти на 700 млн долл. Кроме благоприятной ситуации с ценами на рынке, во многом это связано с ростом поставок в Китай белорусских товаров с высокой добавленной стоимостью. По некоторым данным, сегодня порядка 65% таких поставок приходится на продовольственные и иные товары, и только 35% - на сырьевые (калийные удобрения).

В правительстве также сообщают, что в ближайшее время Беларусь и Китай собираются максимально уйти от долларовых расчетов. Это касается как взаимной торговли (крупнейшие белорусские банки скоро будут подключены к китайскому аналогу SWIFT - системе банковских переводов CIPS), так и межгосударственных расчетов: по данным Совмина, достигнута договоренность о том, что Беларусь будет рассчитываться по китайским кредитам, номинированным в долларах, в юанях.

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