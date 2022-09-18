В Беларуси готовится реформа инвестиционного законодательства

Новый законопроект предусматривает три уровня работы с инвесторами в зависимости от объема инвестиций и масштабов проекта. В ряде случаев льготы смогут предоставлять местные власти.

В правительстве проанализировали «слабые места» в законодательстве, которые сдерживали приток инвестиций, результатом чего стала подготовка законопроекта «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь». В ближайшее время этот документ планируется вынести на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве отмечают, что изменения в инвестиционном законодательстве позволят оказывать поддержку любым инвестиционным проектам независимо от масштаба и на разных уровнях - от республиканского до регионального. Ключевое условие: проект должен соответствовать приоритетам, определенным правительством, а также обеспечить положительный эффект для развития экономики региона или страны в целом. Соответственно масштабам будет предусмотрен и типовой набор льгот, на которые может рассчитывать инвестор.

Из уже использующихся инструментов сохранятся инвестиционные договоры, практика применения которых отработана и является достаточно эффективной. При этом перечень льгот для крупных проектов (для них будет установлен минимальный объем инвестиций) планируется расширить. В него войдут: стабилизационная оговорка, освобождение от налога на прибыль, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, изменение целевого назначения земельного участка и функционального состава объекта и др.

Новым механизмом является «специальный инвестиционный договор», который разработан с учетом опыта Российской Федерации. Такие договоры будут заключаться на конкурсной основе без требований по объему инвестиций с инвесторами, создающими импортозамещающие производства для выпуска комплектующих и другой продукции, позволяющей увеличить степень локализации в разных отраслях. Здесь новым предложением является обязательная государственная закупка произведенных инвестором товаров.

Наконец, нижнее звено - инвестиционные проекты, реализующиеся на небольших территориях по решению местных исполкомов. Для этого не понадобится заключение инвестдоговора, масштаб проекта может быть небольшим, но при этом он должен вписываться в планы развития региона с учетом его особенностей. Приоритеты здесь будут определять местные власти, а в числе ключевых стимулов для инвестора - предоставление таких льгот, как освобождение от платы за право аренды земельного участка, арендной платы, земельного налога и др.

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