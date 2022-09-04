Евразийский союз будет финансировать совместные проекты в экономике

В качестве инструментов рассматриваются субсидии из бюджетов стран Союза, отчисления от таможенных поступлений, создание отраслевого фонда и другие механизмы. Ожидается, что система заработает в 2023 году.

На последнем заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в конце августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан), были рассмотрены первые предложения по созданию внутри ЕАЭС постоянных источников финансирования кооперационных проектов в промышленности. В настоящее время среди таких финансовых инструментов рассматриваются: субсидии из бюджетов стран Союза, отчисления от таможенных поступлений, создание специального отраслевого фонда, использование ресурсов евразийских институтов развития, применение механизмов смешанного финансирования и др. Конкретное решение по этому вопросу должно быть принято до конца 2022 года.

По словам министра промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Артака Камаляна, в настоящее время ЕАЭС столкнулся со снижением взаимных и внешних инвестиций в реальный сектор экономики. Инвестиции в основной капитал в Союзе существенно ниже среднемировых значений и составляли в прошлом году от 17% ВВП в Армении до 25% в Казахстане. Притом, что в быстро развивающихся странах они в среднем находятся на уровне 25-40%.

Особенно это актуально сейчас для экономик России и Беларуси, которые испытывают серьезное санкционное давление, и не могут заместить дефицит внутренних инвестиций внешними. По данным Минэкономики, за январь-июнь 2022 года инвестиции в основной капитал в нашей стране составили 12,5 млрд. рублей (82,9% к соответствующему периоду 2021 г.), а их доля к ВВП - всего 14,3%. Иностранные инвестиции по итогам 1 полугодия 2022 года оцениваются в 4,3 млрд долл., что на 12,2% ниже, чем в 1 полугодии предыдущего года.

В условиях недофинансирования все больше совместных проектов в ЕАЭС не доходят до стадии практической реализации. Поэтому в руководстве Союза считают, что необходимость формирования постоянных механизмов финансирования промышленной кооперации назрела. Как сообщается, приоритеты в финансировании будут отдаваться стратегически важным отраслям с высокой импортозависимостью. Таким, например, как авиастроение, микроэлектроника, фармацевтика, а также другим важным бизнес-проектам, где есть кооперационная составляющая.

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